Prezident Pavel v barvách: Spodně kvašený, šumněborový či letněbouřkově rozmarný

Portrét prezidenta Petra Pavla bude netradičně k dispozici v různých barevných podobách. Lidé a úřady budou moct využít nejen barevnou nebo černobílou fotografii, ale i portrét s deseti různými barvami pozadí. Vytvořen byl i oficiální portrét prezidentského páru a Česká pošta vydá poštovní známky, které bude možné koupit od 7. června.

Pavel a jeho tým to dnes řekli na tiskové konferenci a uvedli v tiskové zprávě (ZDE). Fotografie budou ke stažení na webu Pražského hradu nebo ve fotobance ČTK.

Pavel řekl, že jeho vizí bylo nemít žádný portrét ani žádnou známku. „Není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil,“ uvedl dnes prezident. Řekl, že s výsledkem je spokojený. Výsledek, který představil jeho kreativní tým, označil za moderní a velmi civilní. Fotografie pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T.

Fotografie budou k dispozici v rámci barevného konceptu nazvaného Kolóra. Podle jeho tvůrců je Česká republika země plná barev. „Každá z těch barev v sobě ukrývá odkaz na nějaké místo, událost nebo věc, kterou nosíme ve svých srdcích,“ uvedli. Barvy pojmenovali po fenoménech spojených s českou historií, kulturou nebo tradicemi, například s odkazem na text státní hymny poskalinová nebo šumněborová. Další barvy představují například československé motorky Jawa kývačka či pérák (českomotorková), pivo (spodně kvašená) nebo knihy Jaroslava Foglara (vontská špendlíková). Dále budou k dispozici barvy květolipová, babičkově malinovková, hřibově pravá, cibuláková a letněbouřkově rozmarná.

Oficiální portrét Petra Pavla v barvách květolipová, českomotorková, babičkově malinovková, hřibově pravá, poskalinová, spodně kvašená, cibuláková, letněbouřkově rozmarná, vontská špendlíková a šumněborová | zdroj: Profimedia

Oficiální fotografie prezidenta i prezidentského páru bude ke stažení na webu www.hrad.cz a ve fotobance ČTK/Profimedia www.profimedia.cz. Vytištěné portréty A2 v deseti různých barvách budou standardně k dostání na www.sevt.cz.

Česká (dříve československá) tisková kancelář oficiální prezidentský portrét distribuovala od počátku republiky. Až na několik výjimek oficiální portréty prezidentů ČTK v uplynulých 100 letech i pořizovala.

V prvních letech dostávala ČTK přímo z Hradu fotozpravodajství, do jejího archivu byla převedena podstatná část prezidentské obrazové dokumentace, aby byla prostřednictvím agentury operativněji přístupná médiím. Postupně pak začala ČTK vytvářet obrazovou dokumentaci hlavy státu sama, což se týkalo i oficiálních portrétů.

Tento model se změnil s nástupem Václava Havla. Kancelář prezidenta republiky dodala ČTK fotografii z dílny Dušana Šimánka. „Teprve vznik České republiky v roce 1993 a skutečnost, že Šimánkův portrét existoval jen v černobílé verzi, se staly důvodem k návratu autorství do tehdy České tiskové kanceláře,” uvedl bývalý šéfredaktor Redakce obrazového zpravodajství ČTK Dušan Veselý v knize Prezident, která na fotografiích mapuje hradní období Václava Havla.

V ČTK si nechal svůj portrét vyhotovit i Václav Klaus. Miloš Zeman svěřil vyhotovení oficiálního portrétu fotografovi Herbertu Slavíkovi, ČTK zajišťovala jeho distribuci.

Známky budou na poštách dostupné od 7. června, cena jedné známky je dle aktuálního ceníku České pošty 23 korun, odpovídá ceně za obyčejné psaní. Známky budou samolepící a bude je možné zakoupit v tzv. výplatním poštovním archu se všemi deseti barvami za 230 Kč. V první emisi tiskárna vytiskne 100 000 archů, tedy celkem milion známek.

Experti na fotografii vidí oficiální snímky prezidenta jako hravé a optimistické

Odborníci na fotografii, které oslovila ČTK, vnímají oficiální snímky prezidenta Petra Pavla jako zdařilé. Barevná škála použitá pro pozadí a pojmenovaná s odkazem na českou kulturní tradici je podle nich hravá, dává také lidem možnost výběru. Vizážista Petr Lukeš však vidí na úpravě oděvu Petra Pavla několik nedostatků, které by se na takto důležitém portrétu neměly vyskytnout.

„Portrét prezidenta je hezký, Petru Pavlovi to sluší, ale je tam jedna vcelku zásadní stylistická chyba, která mě překvapila. Jsem trochu zklamaný, čekal jsem, že to bude hodně vyšší standard oproti portrétu bývalého prezidenta Miloše Zemana,“ řekl ČTK prezident Asociace vizážistů a stylistů Lukeš.

Upozornil, že Pavel má na svém portrétu u košile na límečku ohnuté špičky, které visí ve vzduchu. „To je něco, co by tam být nemělo. Říkám si, jestli tam neměli stylistu, nebo měli hloupého stylistu. Ale někomu to uteklo. Je to špatně vyžehlené a špatně padnoucí. Buď to někdo přehlédl, anebo vůbec nevěděl, že to má vidět, to by byla ta smutnější verze,“ míní.

„Není to nic dramatického, asi je to pod rozlišovací schopnost spousty lidí. Kdyby to byla jakákoli jiná událost, kdyby šlo o reportážní fotografii, tak to vůbec není věc, o které bych se zmiňoval. Může se stát, že se to člověku pohne během dne, a on se neupraví. Ale pokud je to oficiální portrét, měl by být dotažený k dokonalosti,“ řekl. Modrý oblek s bílou košilí je podle něj správnou volbou.

Oficiální portrét prezidentského páru | zdroj: Profimedia

Podobně na společné fotografii Pavla s první dámou Lukešovi chybí u saka přesah manžety košile. „Aspoň o centimetr by měla koukat košile z rukávu, to je také chyba. A je to opět věc, na které svět nestojí, ale na oficiálním portrétu by tohle chtělo naaranžovat,“ uvedl stylista.

„Z fotografického hlediska myslím, že to je dobře odvedená řemeslná práce. Myslím si, že poštovní známka a portrét do školy není o žádné umělecké extravaganci, z tohoto pohledu to vypadá dobře. A barevný koncept - to je přístup, který se snaží být hravý a navodit dojem, že lidé mají možnost si vybrat, co je jim emocionálně bližší,“ řekl ČTK kurátor fotografie David Korecký.

Barevnost pozadí prezentovaná na aršíku známek podle něj není nic konceptuálního ve smyslu hledání nových přístupů. „Je to motiv, je to variování barevného pozadí, který lidé důvěrně znají, motiv inspirovaný pop artem, od Andyho Warhola. Je to něco, co identifikují s výtvarnou kulturou, ale není to nic experimentálního. To by zřejmě neprošlo, kdyby to bylo plné jinotajů a čehosi neznámého do budoucna,“ uvedl.

Dodal, že ho překvapilo, že na známce není uvedeno, že je na ní vyobrazen prezident České republiky. „Z historického hlediska to možná bude chybět, ale to je věc faktická, kterou si někdo zvážil, to nevymyslel grafik. Myslím, že to je dobře odvedená řemeslná práce fotografa i grafika,“ uzavřel Korecký.

Fotografka a pedagožka Dita Pepe, která se věnuje portrétní fotografii, uvedla, že oficiální portrét prezidenta Petra Pavla podle jejího názoru splňuje kritéria kladená na tento druh fotografie. „Pozitivní výraz prezidenta je autentický a kopíruje jeho vystupování a obraz nám známý z médií. Kontrastnější řešení fotografie je zvoleno asi v návaznosti na další využití fotografie pro motiv poštovní známky. Barevné varianty působí moderně a progresivně,“ řekla ČTK.

Dvojportrét s první dámou Evou Pavlovou je podle ní také velmi zdařilý, oba portrétovaní působí opět přirozeně a pozitivně. „Světlo z oken v místnosti lze podprahově vnímat jako naději ‘na lepší časy’. To nejdůležitější podle mého názoru je, že oba portréty působí věrohodně, nestrojeně a pozitivně,“ uvedla fotografka.

Oficiální portrét prezidenta Petra Pavla | zdroj: Profimedia