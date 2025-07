Přes 30 osob utrpělo zranění, když auto vjelo do lidí před klubem v Los Angeles

19. 7. 2025 – 18:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Přes 30 lidí utrpělo zranění, když v noci na dnešek auto vjelo do skupiny lidí čekající před klubem v Los Angeles.

Sedm ze zraněných, mezi nimiž je 19 lidí, kteří jsou podle amerických zákonů nezletilí, je v kritickém stavu, píše agentura DPA.

Podle dosavadních poznatků ztratil řidič vozu vědomí a kolem 2:00 místního času (11:00 SELČ) najel do lidí před klubem The Vermont Hollywood. Zraněným, kterých bylo celkem 31, pak pomáhali záchranáři a řadu z nich rozvezli do nemocnic v okolí. Vedle zraněných v kritickém stavu je podle serveru televize CNN dalších šest ve vážném stavu.

Úřady zároveň informovaly o tom, že policie krátce před nehodou přijala na tísňovou linku volání o roztržce zhruba 15 lidí před klubem, při níž se střílelo. Jeden zraněný byl podle záchranářů postřelen. Jestli šlo o řidiče, jak se původně spekulovalo, zatím policie nepotvrdila.