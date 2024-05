Pražské městské části předpokládají, že do MŠ přijmou všechny své děti

Dotázané městské části v Praze předpokládají, že budou moci do svých mateřských škol přijmout všechny děti ze svých spádových oblastí, tedy s místem trvalého pobytu v tomto obvodu. Radnice mají pro děti připraveny desítky až stovky otevřených tříd. Vyplývá to z ankety ČTK. Zápisy do mateřských škol pořádají zřizovatelé od 2. do 16. května, přesné počty přijatých dětí tak zatím nejsou jasné.

Mateřské školy stejně jako základní přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro děti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí los. Nárok na přijetí do mateřské školy mají všechny děti starší tří let. Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné. Zápis je nezbytný i v případě, že se budou předškoláci starší pěti let vzdělávat doma nebo například v dětské skupině. V takových případech je nutné, aby rodiče předškoláků své potomky přivedli na podzim do školky na přezkoušení. Potřebné kapacity ve školkách předpokládá například Praha 2. "Ze zkušeností z předchozích let předpokládáme, že se nám podaří zájem ze strany rodičů uspokojit, a budeme moci všechny spádové děti umístit," uvedla mluvčí městské části Andrea Zoulová. Praha 2 má podle ní 1100 volných míst v 52 třídách. Dětí se navíc podle ní hlásí letos o něco méně než loni. Dostatek míst je i v Praze 3. Podle mluvčího Jiřího Hannicha má městská část k dispozici 694 volných míst, přičemž dětí se přihlásilo 656. "Zbývající volná místa budou poskytnuta dětem z Prahy 3, kterým budou ke konci letošního srpna dva roky věku," řekl Hannich. Praha 6 má pak připraveno 2907 míst ve 121 třídách. "Předpokládáme, že v průběhu podzimních měsíců přijmeme všechny děti, které se zúčastnily zápisu," sdělil mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Dodal, že ve školním roce 2024/2025 mírně klesl počet dětí, které se k předškolnímu vzdělávání v této městské části hlásí. V Praze 7 je podle místostarostky Hany Šiškové (Praha 7 Sobě) připraveno 380 míst a asi 70 míst pak bude k dispozici v dětských skupinách, kam docházejí především mladší děti. "Zajistit každoročně dostatek kapacit pro předškolní děti patří mezi naše klíčové priority. Je důležité, aby rodiče, kteří potřebují chodit do práce, nemuseli s dětmi zůstávat doma," uvedla Šišková. Dostatečnou kapacitu ve svých školkách na přijetí spádových dětí má i Praha 12. "Dlouhodobě a trvale městská část pracuje na zvyšování kapacity MŠ, a proto v posledních letech nemá problém umístit všechny spádové děti," sdělil radní pro školství Prahy 12 Petr Prchal (TOP 09). Radnice zatím nemohou upřesnit, kolik přijmou dětí, v některých mateřských školách zápisy ještě neskončily. Mateřské a základní školy provozují v metropoli městské části, pražský magistrát zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy.