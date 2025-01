Pražská policie nemohla uvěřit, co si bezdomovci zařídili v opuštěné budově

Na příslušníky městské policie v Praze 4, kteří se vydali na rutinní prohlídku opuštěné budovy, čekalo nebývalé překvapení: Ve stavbě, která je dlouhodobě neobývaná, odhalili únik horké vody z výměníku a skupinku bezdomovců, kteří se tam zabydleli. Prostor byl plný osobních věcí, čtyřčlenná skupina (tři muži a žena ve věku od 28 do 38 let) v budově zřejmě žila delší dobu.

Na tom by samo o sobě nebylo nic až tak divného, ale strážníkům teprve pořádně spadla čelist, když se vydali do suterénu a našli v něm provizorní lázně, které si bezdomovci vytvořili z nafukovacího bazénku. Do něj přiváděli zmiňovanou horkou vodu plastovými trubkami, které nastavili vodním kolenem a utěsnili rukávem mikiny. O izolaci a udržení tepla se pak staraly igelitové fólie.

Problém v tomto případě tkví především v dlouhodobě špatné komunikaci s majitelem objektu, jehož zodpovědností je budovu zabezpečit, ale nijak zvlášť se do toho nehrne. Nikdo z přítomných bezdomovců nebyl hledaný pro zločin, případ si nicméně přebrala Policie ČR, která bude situaci dále vyšetřovat.