Pozdě bycha honit? Veronika Žilková: "Neměla jsem se rozvádět!"

16. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Slavná herečka překvapila nečekanou lítostí nad řešením svých někdejších vztahů.

Oblíbená herečka Veronika Žilková si popovídala s Reflexem a byť prý zase tolika věcí nelituje a cení si vlastní svobody, hlavně kvůli dětem by ráda napravila některé chyby. Za tu největší označila trochu nečekaně své rozvody.

„To, že jsem třikrát rozvedená, byla blbá chyba vůči mým dětem,“ prohlásila. „To jediný bych opravila, ostatní věci ne, ale tohle jo. Prostě bych to vydržela s tím prvním, protože je to jedno,“ tvrdí.

Což například její dcera Kordula, která by bez matčiných rozvodů vůbec nebyla na světě, jistě slyšela s obrovskou radostí. Předpokládejme nicméně, že to Veronika myslela tak, že by stále měla svých sedm dětí, jen by všechny byly s prvním manželem.

V takovém případě se bavíme o Jiřím Hanychovi, se kterým, jak vám jistě došlo podle jména, má Veronika svou dceru Agátu. Vzali se v roce 1984, rozvedli o čtyři léta později, protože se Jiří zakoukal do jiné.

Druhý manžel, Marek Navrátil, nahradil prvního ještě ten samý rok. Vydrželi spolu o poznání déle, až do roku 2005, kdy manželství tentokrát zazdila Veronika, když se zamilovala do Martina Stropnického.

Se Stropnickým si pak o tři léta později, v roce 2008, také řekli své ano. Manželství ale opět nevydrželo: Stropnický se v roce 2022 zamiloval do zaměstnankyně ambasády a s Veronikou se rozešel. Stylově, přes e-mail.