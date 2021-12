Potraviny pomáhají: Zapojte se do Albert potravinové sbírky

Vánoční svátky plné hojnosti a pohody nejsou pro všechny samozřejmostí. Pro ty, pro něž není snadné zajistit si dostatek jídla, organizuje Albert ve všech svých prodejnách potravinovou sbírku. Uskuteční se o víkendu 4. - 5. prosince a zapojit se můžou všichni zákazníci. Pomáhá i Albert. V předvánočním a vánočním období daruje potřebným milion porcí čerstvých a trvanlivých potravin.

„Rozhodli jsme se neskončit u darování milionu porcí potravin. Také pro zákazníky jsme připravili možnost zažít ten kouzelný pocit a obdarovat potřebné. Z celonárodních Sbírek potravin, kterých se účastníme již devátým rokem, totiž víme, že jim podpora potřebných není lhostejná a rádi pomáhají, za což jim patří velké poděkování. Pevně věřím, že mimořádný potravinový dar od nás i našich zákazníků pomůže, zpříjemní a ulehčí vánoční období těm, kteří to nejvíce potřebují,“ vysvětluje záměr Jiří Mareček z Alberta. Vítány jsou především trvanlivé nutričně vyvážené potraviny jako sušené ovoce, oříšky, dětské výživy a kaše, čaj a káva, džusy či těstoviny.

Jídlo pro desítky tisíc lidí v nouzi

Darované jídlo poputuje přímo do několika desítek dětských domovů, neziskových organizací či charit, a také do všech potravinových bank, a přes ně pak až k desítkám tisíc potřebných jako jsou maminky samoživitelky, rodiny v krizi či senioři. Dětské domovy použijí dar například ke společnému vaření a pečení cukroví, včetně přípravy vánočního menu, protože ne všechny děti mají to štěstí a mohou trávit Vánoce doma s rodinou.

Vaření v pardubickém dětském domově | zdroj: tisková zpráva

„Potraviny z předvánoční sbírky využijeme pro vaření v jednotlivých rodinných skupinách. Vedeme děti k tomu, aby uměly hospodařit, sestavit si jídelníček, nakoupit a uvařit. Samozřejmě s přihlédnutím k věku dítěte. Je moc důležité, aby se systém péče o děti v dětských domovech přibližoval životu dětí v rodinách,“ popisuje Kateřina Fialová, ředitelka Dětského domova Pardubice.