Dnes je čtvrtek 14. srpna 2025., Svátek má Alan
Počasí dnes 32°C Jasno

Postava lepší než ve dvaceti! Vojtkova manželka provokuje v plavkách, břicho má jak z kamene

14. 8. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Postava lepší než ve dvaceti! Vojtkova manželka provokuje v plavkách, břicho má jak z kamene
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Známý herec si doma hýčká pořádnou kočku.

Petra Vojtková, manželka oblíbeného herce Romana Vojtka, se za tři roky připojí ke klubu čtyřicátnic... ale tělo má lepší než za mlada, jak sama píše.

A jelikož už prastaré reklamy na deodoranty věděly, že je vždycky potřeba důkaz místo slibů, můžeme se na její luxusní postavu rovnou i podívat na jejím Instagramu.

Plavkové fotky vznikly ku příležitosti dovolené na Menorce, ale ruku na srdce, Petra by se klidně mohla producírovat ve škarpě za Horní Dolní a bylo by to úplně jedno, protože veškerou pozornost beztak strhává její fantastická figura.

 „Pořád se směju tomu, že jsem po porodu vyházela šatník, jelikož jsem si myslela, že už se do těch věcí nikdy nevlezu. A světe, div se, takhle jsem nevypadala ani ve dvaceti. Tak to stárnutí bude asi na pohodu. I když teda jako poprvé v životě se mi vypálily vrásky u očí, jak jsem kvůli slunku mhouřila oči,“ smála se v komentářích.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Petra Vojtková (@vojtkova.petra)

Tagy:
plavky sexy postava sexy fotky štíhlost
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Fotbalisté PSG získali Superpohár, po remíze 2:2 zdolali Tottenham na penalty

Následující článek

Vědci objevili největší černou díru v dějinách. Tipnete si jak je velká?

Nejnovější články