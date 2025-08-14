Postava lepší než ve dvaceti! Vojtkova manželka provokuje v plavkách, břicho má jak z kamene
14. 8. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
Známý herec si doma hýčká pořádnou kočku.
Petra Vojtková, manželka oblíbeného herce Romana Vojtka, se za tři roky připojí ke klubu čtyřicátnic... ale tělo má lepší než za mlada, jak sama píše.
A jelikož už prastaré reklamy na deodoranty věděly, že je vždycky potřeba důkaz místo slibů, můžeme se na její luxusní postavu rovnou i podívat na jejím Instagramu.
Plavkové fotky vznikly ku příležitosti dovolené na Menorce, ale ruku na srdce, Petra by se klidně mohla producírovat ve škarpě za Horní Dolní a bylo by to úplně jedno, protože veškerou pozornost beztak strhává její fantastická figura.
„Pořád se směju tomu, že jsem po porodu vyházela šatník, jelikož jsem si myslela, že už se do těch věcí nikdy nevlezu. A světe, div se, takhle jsem nevypadala ani ve dvaceti. Tak to stárnutí bude asi na pohodu. I když teda jako poprvé v životě se mi vypálily vrásky u očí, jak jsem kvůli slunku mhouřila oči,“ smála se v komentářích.
Zobrazit příspěvek na Instagramu