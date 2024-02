Poruchy pozornosti mohly být evoluční výhodou, naznačuje studie

Vlastnosti typické pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), jako je nesoustředěnost nebo impulzivnost, mohly být pro předky dnešních lidí evoluční výhodou, neboť zlepšovaly jejich taktiku při shánění potravy. Uvedl to list The Guardian s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

ADHD je neurovývojová porucha. Přestože se odhady její prevalence liší, v mnoha zemích, včetně Británie, počet diagnóz roste. Ačkoliv některé z příznaků, jako je neorganizovanost nebo potíže se soustředěním, bývají podle deníku vnímány negativně, vědci nyní uvedli, že ve skutečnosti mohly v minulosti lidem pomoci při hledání nových míst pro shánění potravy. Studie nabízí potenciální vysvětlení, proč je ADHD rozšířenější, než se očekávalo na základě náhodných genetických mutací, a proč jsou běžné takové rysy, jako je nesoustředěnost nebo impulzivita, uvedl hlavní autor studie David Barack z Pensylvánské univerzity. Kdyby tyto rysy byly skutečně negativní, pak by se podle něj dalo čekat, že v průběhu evoluce budou potlačeny. Tyto vlastnosti tak podle něj mohou mít určité výhody. Autoři studie analyzovali údaje od 457 dospělých, kteří absolvovali on-line hru na shánění potravy, v níž měli během osmi minut nasbírat co nejvíce bobulí. Počet bobulí získaných z každého keře se snižoval pokaždé, když ho někdo použil ke sběru. Během plnění úkolu mohli účastníci buď pokračovat ve sběru bobulí z keřů na původním místě, nebo se přesunout na nový plácek - i když druhá možnost je stála čas. Tým také provedl u účastníků vyšetření příznaků podobných ADHD - ačkoli zdůraznil, že nešlo o diagnózu - a zjistil, že 206 účastníků mělo pozitivní výsledky. Výzkumníci zjistili, že účastníci s vyšším skóre na škále ADHD strávili na každém plácku s keři kratší dobu než ti s nižším skóre. Častěji opouštěli své stávající místo a hledali nové. Tito lidé také získali ve hře více bodů než ti s nižším skóre na škále poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Studie měla jistá omezení, včetně toho, že byla založená na vlastním hlášení příznaků ADHD. Podle Baracka je proto nutné provést další experimenty s lidmi, kteří mají ADHD diagnózu, i s úkoly spočívajícími v hledání potravy v reálném světě, protože je při nich nutné vynaložit mnohem větší úsilí na pohyb než při sběru v on-line hře.