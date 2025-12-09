Našel si novou lásku a září štěstím. Slavný herec už dokonce mluví o svatbě
9. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nový vztah herci sluší a sám si ho nemůže vynachválit: S partnerkou prý mají především podobné priority.
Herec Jaromír Nosek si před dvěma lety prošel pořádnou rozchodovou bouří. Na čí straně byla vina především, ví nejlíp on sám a my to nebudeme odhadovat, skutečnosti jsou nicméně jasné: Opustil Zuzanu Hasalíkovou, která čekala jeho dítě.
O zhruba rok později si našel novou lásku, od níž se od té doby prakticky nehne na krok: Půvabnou (a o téměř 20 let mladší) blondýnku Ivetu Bendlovou bere, kam jen může.
Láska je silná a trvá už docela dlouho, Nosek už proto uvažuje o budoucnosti a neodmítá dokonce ani eventualitu, že by Iveta mohla být ta pravá.
Ve hře je i svatba: „Asi jednou bude, ale zatím není kdy,“ prozradil pro eXtra.cz.
Vtipně, ale rozhodně ne odmítavě mimochodem o svatbě mluvil už počátkem listopadu v 7 pádech Honzy Dědka: „Já si ji pak vezmu. Jak furt hraju ty teplejší lidi, tak by to bylo lepší,“ smál se.
S novou partnerkou si mimořádně sedli i co do preferencí a stylu cestování: „Vždy jsem cestoval, jen v tom posledním vztahu to bylo spíše takové resortové, což mě úplně nebavilo,“ zamyslil se.
„Vlastně se teď vracím k batůžkovému cestování a myslím si, že je to oboustranné. Tímto způsobem jsem cestoval vždycky a procestoval jsem kus světa. Je dobré, že to máme podobně,“ pochvaloval si.
Cestování nicméně v současné chvíli zůstává spíše v teoretické rovině, protože herec jedním dechem přiznává, že má také práce až nad hlavu.
„Je toho hrozně moc. Už jsem dost unavený, potřeboval bych Vánoce, abych už nikam nemusel,“ zasnil se.
„Žádný čas nemám, takže ho nijak netrávím. Například teď půjdu na zkoušku a pak mám představení. Takže to vždy utrhnu v nějakém bloku a jedu. Prostě jsem pořád v práci,“ dodal trochu zkroušeně.