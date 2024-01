Aktualizováno: Polský prezident Duda znovu omilostní zadržené opoziční politiky

Polský prezident Andrzej Duda dnes ohlásil, že se rozhodl znovu omilostnit politiky opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Marka Kamińského a Macieje Wonsika. Ty policie zadržela v úterý přímo v prezidentském paláci. Stalo se tak poté, co je soud pravomocně odsoudil za někdejší zneužití pravomocí v době, kdy stáli v čele protikorupční agentury. Přívrženci PiS dnes demonstrovali před sídlem parlamentu a došli před úřad vlády.

„Zahajuji proceduru omilostnění,“ řekl po setkání s manželkami obou politiků Duda, jenž je spojencem PiS. Prezident již jednou, v roce 2015, oba muže omilostnil, stalo se tak však ještě před tím, než soudy vynesly pravomocný rozsudek.

Právní expert Mikolaj Malecki z krakovské Jagellonské univerzity podle serveru Wirtualna Polska vybídl veřejnost, aby se „nenechala nachytat“ prezidentovým počínáním. Šéf státu podle něj hovoří o časově náročné proceduře omilostnění podle trestního práva a celou věc „svalil na bedra generálního prokurátora a na soudy“, jakkoli Kamiński a Wonsik nesplňují předpoklady pro toto omilostnění. Hlava státu však podle experta nevyužila vlastní ústavní pravomoc okamžitě udělit milost. Duda se podle Maleckého pro delší proceduru rozhodl, aby dále mohl rozehrávat politickou hru a mluvit o politických vězních.

Případ sahá až do roku 2007, kdy oba muži stáli v čele protikorupční agentury CBA. Za tehdejší zneužití pravomocí je v roce 2015 soud nepravomocně odsoudil, prezident Duda ale oba politiky následně omilostnil. Nejvyšší soud později zpochybnil milost udělenou ještě před pravomocným odsouzením a jiný soud loni v prosinci oba politiky PiS poslal do vězení na dva roky.

Kamiński se mezitím stal ministrem vnitra ve vládě PiS a Wonsik jeho náměstkem. Loni v říjnových volbách, ve kterých PiS ztratila moc, byli zvoleni poslanci, avšak jejich mandáty na základě nového odsouzení podle šéfa sněmovny zanikly. Opozice je označuje za „politické vězně“ nové polské vlády.

„Dnes ráno je rozdělili, dali je do oddělených cel. (Jejich) ženy mě poprosily, abych dosáhl jejich osvobození, protože se rozhodli, že zahájí hladovku a odmítají jídlo,“ řekl Duda, který předstoupil před novináře spolu s manželkami obou politiků. Oba muže označil za první politické vězně v Polsku od roku 1989. Podle prezidenta se znelíbili mnoha lidem, kteří nyní zastávají důležité státní funkce, tím, že odhalovali korupční aféry. Kamińského označil za svého „křišťálově čistého“ přítele. „Jsou ve vězení, kde každý další den ohrožuje jejich zdraví,“ dodal. Je zároveň přesvědčen, že zůstávají poslanci.

„Požádal jsem (generálního prokurátora), aby oba okamžitě propustil na svobodu, což ukončí problém jejich uvěznění a hladovky. Věřím, že to uklidní nálady v Polsku,“ řekl podle listu Gazeta Wyborcza.

Portál onet.pl napsal, že ministr spravedlnosti a generální prokurátor Adam Bodnar určitě Kamińského s Wonsikem v nejbližších hodinách z vězení nepropustí. Rozhodl se prý „v této věci nespěchat“, což podle onetu znamená, že oba poslanci mohou ve vězení strávit ještě několik dalších dnů.

Soud pravomocně odsoudil Kamińského a Wonsika za zneužití pravomocí a nesplnění povinností, když v rozporu se zákonem podnikli provokaci s využitím padělaných dokumentů a agentů v utajení. Zákon také porušili odposloucháváním bez svolení generálního prokurátora či soudu, připomněla Gazeta Wyborcza. Terčem provokace byl někdejší koaliční partner PiS Andrzej Lepper.

Rozsudek oba politici odmítají uznat a tvrdí, že jsou nadále poslanci, jakkoli jejich mandáty zanikly pravomocným odsouzením. V pondělí soud vydal příkaz k odpykání trestu, následně je zadržela policie.

Přívrženci opoziční Kaczyńského strany demonstrovali proti nové polské vládě

Desítky tisíc Poláků se dnes v centru Varšavy sešly na demonstraci svolané opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS). Akce pod heslem „na obranu svobody slova, médií a demokracie“ se konala před sídlem Sejmu, dolní komory parlamentu. Zatímco organizátoři hovořili o 100 000 až 300 000 demonstrantech, varšavská radnice odhadla jejich počet na 35 000, upozornil server Wirtualna Polska na výrazný rozdíl v odhadech. Demonstranty do metropole podle radnice přivezlo 405 autobusů. Vůdce PiS Jaroslaw Kaczyński podle agentury PAP hovořil o tom, že kdyby bylo jaro či léto, demonstrantů by jistě bylo dvakrát více. Agentura DPA charakterizovala demonstranty jako převážně starší lidi.

Policie „neodhaduje počet“ účastníků akce, řekla agentuře PAP po skončení demonstrace policejní mluvčí Marta Gierlická a poděkovala vše strážcům zákona, kteří se přičinili, že se akce konala v klidu. Odehrálo se jen několik incidentů, které se hlavně týkali lidí, kteří omdleli.

PiS svolala protest kvůli sporu s novou vládou o veřejnoprávní televizi a rozhlas a státní tiskovou agenturu; tato média strana během své vlády v uplynulých osmi letech ovládala. A také na obranu dvou poslanců, bývalých členů vlády PiS, kteří byli po pravomocném odsouzení uvězněni a přišli o své mandáty.

Kaczyński tvrdil, že proevropská vláda Donalda Tuska, jeho úhlavního soupeře v dřívějších letech, se pokusí zničit či převzít všechny instituce a nakonec zničit i úřad prezidenta, který zastává spojenec PiS Andrzej Duda. Zničení Polska jako státu je podle Kaczyńského součástí širšího plánu na přeměnu Evropské unie na instituci podřízenou nejsilnějším členům, tedy hlavně Německu a částečně také Francii. Musíme vyhrát velkou bitvu o Polsko svrchované a nezávislé, musíme změnit tento režim, apeloval šéf PiS.

Demonstrace se od Sejmu přesunula před úřad vlády. V davu bylo vidět mnoho polských vlajek a transparenty s logem odborového svazu Solidarita. Demonstranti skandovali hesla jako „Svobodné Polsko!“, „Tusk do vězení, a ne do Bruselu“. „Němec nám nebude plivat do tváře“ či „Toto je Polsko, a ne Tuskoland“, stálo na transparentech.

Uzavření ulic v centru Varšavy kvůli demonstraci zkomplikovalo dopravu v polské metropoli..