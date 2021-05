Policie nemusí prodloužit lhůtu pro Čapí hnízdo, pokračují úkony vyšetřování

Policisté nemusí formálně prodlužovat lhůtu pro vyšetřování kauzy kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, k jejímu prodloužení dojde fakticky tím, že budou dále činěny úkony přípravného řízení. Vyplývá to z dnešního vyjádření mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly.

Lhůta byla dosud stanovena do 15. května, podle Cimbaly není možné určit, jak dlouho ještě vyšetřování potrvá. V kauze čelí obvinění premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová.

„S ohledem na skutečnost, že do současné doby nebyl spisový materiál s konečným návrhem státnímu zástupci předložen, s ohledem na skutečnost, že nynější fáze přípravného řízení bude pokračovat nejméně ve spojení s úkonem seznámení obviněných a jejich obhájců se spisem, vyřešením otázky případných návrhů na doplnění dokazování a zpracováním konečného návrhu ze strany policejního orgánu, dojde k prodloužení lhůty pro skončení vyšetřování fakticky tím, že budou dále činěny úkony přípravného řízení, bez kterých není v zásadě ani možné vyšetřování formálně ukončit a spisový materiál státnímu zástupci předložit,“ uvedl Cimbala.

O tom, že policista Pavel Nevtípil Babiše a Mayerovou pozval, aby se seznámili se spisem, informoval minulý týden server Seznam Zprávy. Podle serveru pozval Babiše na 25. května, Mayerovou pak na 24. května.

„Jakou časovou dotaci si tato závěrečná fáze vyšetřování vyžádá, nelze v současné chvíli stanovit,“ doplnil Cimbala. Dodal, že pokud by bylo nutné, například v návaznosti na návrhy obhajoby, délku vyšetřování znatelně prodloužit, bude o tom informovat.

Podle trestního řádu umožní policejní orgán obviněnému a jeho obhájci prostudovat spis ve chvíli, kdy uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby. Obvinění ani jejich obhájci možnost nahlédnutí do spisu využít nemusí. Obvinění mohou učinit návrhy na doplnění vyšetřování, pokud je však policie nepovažuje za nutné, může tyto návrhy odmítnout. Po skončení vyšetřování pak policie předá spis státnímu zástupci, ten může následně podat obžalobu. Může ale rozhodnout i jinak, například stíhání zastavit nebo s obviněnými sjednat dohodu o vině a trestu.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Původně policisté obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil dozorující státní zástupce Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.