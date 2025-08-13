Dnes je středa 13. srpna 2025., Svátek má Alena
Pohádky je konec: Hvězda seriálů se po 7 letech rozešla se známým hokejistou

13. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
V sedmém roku vztahu přišla krize, kterou pár nedokázal překonat.

Není každý den posvícení a ne každý vztah vydrží až do zlatých let a spokojeného důchodu. A novou jiskru, nové zalíbení a nového partnera bude muset hledat i oblíbená herečka Monika Timková.

Ta strávila posledních sedm let po boku bývalého profesionálního hokejisty Daniela Přibyla. A pár ještě někdy před rokem působil tak stabilně, že by na něm člověk mohl postavit rovnou celý hrad.

Nakonec ale láska nevydržela.

K rozchodu přitom došlo už před několika měsíci, herečka ale neměla potřebu se novinkou chlubit. Až nyní ji potvrdila Blesku: „Rozešli jsme se v dobrém, v lásce a v poklidu!“

„Moc si ho vážím a jsem mu vděčná za všechny ty roky! A že jich bylo," dodala.

Zdá se tedy, že (alespoň na veřejnosti) proběhl konec vztahu bez zbytečných dramat a konfliktů. A to se také počítá.

Někoho nového jistě nakonec potká, momentálně má ale Monika oči především pro práci: Hraje v seriálech i v divadle a pro Óčko také moderovala českou verzi nahé seznamky Naked Attraction.

