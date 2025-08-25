Pozor na tyhle triky obchodníků - sleva není vždy sleva
25. 8. 2025 – 15:05 | Zprávy | Anna Pecena
Kolik jste naposledy dali za nový spotřebič? Možná víc, než bylo nutné. Obchodníci totiž dobře vědí, že senioři se v nabídkách neorientují a vsadí na „jistotu“. A právě na tom vydělávají. Přinášíme varování i rady, jak se nenechat oškubat a naopak ušetřit tisíce.
Když sleva není sleva
Řetězce a elektroobchody milují červené cedule s obrovským nápisem „AKCE!“. Jenže co se skrývá za domnělým zvýhodněním? Typický trik spočívá v tom, že spotřebič má „původní cenu“ uměle navýšenou a zlevněná částka je vlastně běžná cena, za kterou byste ho koupili kdekoliv jinde. Mnoho seniorů se nechá nachytat na dojem, že jde o výhodnou koupi, a zaplatí hned – i když by na internetu našli stejný model o tisíce levněji.
Další fintou je nabízení starších modelů pod rouškou „poslední kusy“. Jenže právě tyto „poslední kusy“ jsou často přestárlé výrobky s nižší životností, přitom za ně zaplatíte jako za nové.
Servis a prodloužená záruka – past na peněženku
Při koupi lednice nebo pračky se vám obchodník snaží vnutit takzvanou „prodlouženou záruku“. Vypadá to lákavě, protože přece chcete mít jistotu, že spotřebič vydrží. Jenže skutečnost je jiná – většina poruch se projeví už v rámci standardní dvouleté záruky, kterou máte zdarma ze zákona. To, co vám připlácnou navíc, je většinou jen dobře znějící služba, na které vydělá hlavně prodejce.
Podobné je to s povinným „dovezením a zapojením“ spotřebiče. Ano, kdo nemá auto nebo sílu, ten si nechá přístroj dovézt. Ale pozor – někteří prodejci účtují přemrštěné částky za službu, kterou lze získat mnohem levněji.
Jak se nenechat napálit
Než zaplatíte desítky tisíc za nový spotřebič, udělejte tři jednoduché kroky:
-
Porovnejte ceny na internetu. Stačí zadat přesný název modelu a hned uvidíte, kolik kde stojí. Rozdíly bývají i několik tisíc.
-
Nepodléhejte „akčním nabídkám“. Když je na ceduli velká sleva, ještě to neznamená, že jde o výhodný obchod.
-
Ptejte se na detaily. Kolik stojí dovoz, zapojení, recyklace starého přístroje? Tyto skryté položky umí navýšit cenu o stovky až tisíce korun.
Domácí spotřebič je investice na roky. Obchodníci přitom sázejí na důvěřivost seniorů, kteří chtějí mít klid a jistotu. Jenže právě tím často přicházejí o těžce našetřené peníze. Pamatujte – informovaný zákazník je nejhorší noční můrou každého prodejce. Ať jí jste vy!