Podle Bratislavy dopadne embargo na ruskou ropu nejvíce na Slovensko

Důsledky částečného embarga na dovoz ruské ropy do Evropské unie dopadnou z členských zemí EU nejhůře na Slovensko, tvrdí tamní ministerstvo hospodářství. Bratislavská rafinerie Slovnaft už ve čtvrtek uvedla, že schválený nový balíček sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu postupně ohrozí zásobování středoevropského trhu včetně Česka a následně také slovenského trhu jejími produkty.

„Vnímáme Slovnaftem prezentované obavy a i to, že negativní dopad vyvolaných omezení je ze všech členských států nejvýraznější právě na Slovensko,“ uvedlo ministerstvo hospodářství. Dodalo, že v rámci solidarity očekává zvláštní přístup země k penězům od EU v rámci dříve představeného plánu, jehož cílem je podle Evropské komise ukončit závislost EU na energiích dovážených z Ruska.

Podle ministerstva na dovoz ropy a ropných produktů začne platit embargo osm měsíců poté, co sankce vstoupí v platnost. Na Slovensku následně bude možné dalších deset měsíců vyrábět z ropy dopravené potrubím pohonné hmoty a ropné produkty, jakož je i exportovat do Česka. Po celkově 18 měsících bude možné ruskou ropu, která bude dovezena do země ropovodem, využít pouze k výrobě pro domácí trh. Bratislava původně žádala tříleté přechodné období.

Slovnaft, který dvě třetiny své produkce vyváží, a to i do Česka, už ve čtvrtek v reakci na schválené sankce uvedl, že nedokáže zaručit zásobování střední Evropy. Podle podniku sankce povedou k omezení zpracovatelské kapacity rafinerie v Bratislavě pod úroveň technologického minima, a kvůli tomu nebude zaručena bezpečnost dodávek ani na slovenský trh.

Bratislavská rafinerie ročně zpracuje kolem 5,5 milionu tun ropy, a to hlavně surovinu z Ruska. Z ní dokáže vyrobit větší podíl nafty, po které je v Evropě vysoká poptávka. Slovnaft, který patří do maďarské skupiny MOL, už dříve vedle dovozu ruské ropy testoval vícero druhů jiných ropných směsí. Ty v roce 2020 tvořily rekordních téměř pět procent spotřeby podniku.

Slovnaft může dovážet ropu nejen tradiční cestou ropovodem Družba, ale také prostřednictvím ropovodu Adria, který do země vede z Chorvatska přes Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dříve v tomto týdnu řekl, že Chorvatsko je připraveno rozšířit kapacitu jadranského ropovodu, aby mohlo zásobovat Maďarsko a Slovensko v případě přerušení dovozu ropovodem Družba z Ruska.