27. 10. 2025 – 14:46 | Zpravodajství | Alex Vávra

Podivný rozvod v Turecku. Manžel bude platit výživné, ale na kočky
zdroj: Profimedia.cz
Rozvod v Istanbulu se stal právním unikátem – muž se v dohodě zavázal platit výživné nikoli dětem, ale dvěma kočkám, které zůstaly jeho bývalé manželce. Případ vyvolal v Turecku debatu o tom, zda by se zvířata měla v zákonech přestat považovat jen za majetek.

Rozvod nebývá nikdy jednoduchý, zvlášť když přijde na peníze. Dělení majetku, výživné, dohody o dětech – to všechno bývá citlivé a často napjaté. Jenže jeden pár z Istanbulu ukázal, že i v právních sporech může zůstat místo pro zodpovědnost a lidskost. Jejich rozvod se stal prvním případem v Turecku, kdy dohoda zahrnuje i finanční podporu pro domácí mazlíčky.

Manželé Buğra B. a Ezgi B. se po dvou letech manželství rozhodli ukončit vztah. Přestože jejich city ochladly, k jejich dvěma kočkám přistoupili s respektem. Dohodli se, že zvířata zůstanou v péči Ezgi, zatímco Buğra se zavázal přispívat na jejich potřeby.

Kočičí alimenty jako symbol změny

Podle dohody bude muž každé tři měsíce posílat 10 000 tureckých lir, tedy přibližně 8 000 korun, na veterinární péči, krmivo a další výdaje. Výše příspěvku se bude každý rok upravovat podle inflace a závazek má trvat nejdéle deset let. Pokud se dohoda naplní, vyjde Buğru péče o zvířata zhruba na 320 000 korun.

Soudní dokumenty zároveň potvrzují, že bývalý manžel zaplatí Ezgi ještě 550 000 lir, tedy asi 440 000 korun, jako materiální odškodnění. Celá situace přitom proběhla klidně a bez veřejných sporů. Manželství skončilo kvůli neslučitelnosti povah, ale pokud jde o kočky, obě strany našly společnou řeč. Turecká média případ označila za průlomový. Podle právníků by mohl naznačit proměnu v přístupu k domácím mazlíčkům, kteří jsou stále častěji vnímáni jako součást rodiny, nikoli jako věc.

Zvíře už není jen předmět majetku

Podle tureckého občanského zákoníku jsou zvířata technicky stále považována za movitý majetek. Znamená to, že z právního hlediska mají stejný status jako například kus nábytku. Jenže společenský pohled se začíná měnit. Zákon o ochraně zvířat, přijatý v roce 2004, stanovuje, že zvířata mají mít důstojný život, správné zacházení a ochranu před utrpením. Tento zákon se postupně promítá i do soudních rozhodnutí a nově ovlivňuje i rozvodová řízení.

Kočky zdroj: Profimedia.cz

Podle právničky Aylin Esry Eren z Istanbulu představuje tento případ důležitý krok směrem k uznání zvířat jako živých bytostí, za jejichž pohodu nese člověk odpovědnost. I když dohoda formálně nevyužívá pojem výživné, svým charakterem tuto funkci plní.

Veřejnost na sociálních sítích reagovala převážně pozitivně. Mnozí lidé ocenili, že se pár zachoval ohleduplně a přistoupil ke svým kočkám s empatií. Istanbul je ostatně městem, kde mají kočky výsadní postavení – potulují se po ulicích, obyvatelé je krmí a považují za přirozenou součást městského života.

Zvířecí spory nejsou jen tureckou záležitostí

Podobné případy se objevují i jinde ve světě. Nedávno v Indii novomanželský pár požádal o rozvod krátce po svatbě, protože se jejich pes a kočka nedokázali snést v jedné domácnosti. Ukazuje to, že vztahy mezi lidmi a zvířaty mohou být stejně složité jako vztahy mezi lidmi samotnými.

Turecký případ ale zůstává výjimečný tím, že jde o první oficiálně uznané výživné pro zvířata v zemi. Mnozí odborníci ho vnímají jako začátek nové éry, kdy soudy i společnost začínají chápat, že péče o zvíře není otázkou majetku, ale odpovědnosti, úcty a lidskosti.

