EU odmítá třicetiprocentní cla na dovoz do USA, Trump je ochoten jednat

15. 7. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Členské státy Evropské unie považují hrozbu třicetiprocentních cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa za absolutně nepřijatelnou.

Po dnešním jednání v Bruselu to uvedl dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Dánsko je nyní předsednickou zemí v Radě EU. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič zopakoval, že EU dál prosazuje vyjednané řešení a využije k jednání každého dne až do 1. srpna, kdy by avizovaná cla měla začít platit. Trump dnes prohlásil, že je před vstupem nových cel v platnost připravený s Evropskou unií jednat.

"Jsme vždy otevřeni rozhovorům, včetně Evropy. Ve skutečnosti k nám přicházejí. Rádi by jednali," prohlásil americký prezident před novináři po dnešní schůzce s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem.

Zástupci členských států EU se na dnešním jednání podle Šefčoviče shodli, že v případě selhání obchodních rozhovorů s USA je třeba přistoupit k protiopatření. Šefčovič ale stále věří, že je "potenciál pro pokračování jednání". Ještě dnes bude hovořit se svými americkými protějšky.

Evropská unie přijala už v dubnu první balík opatření proti americkým clům na ocel a hliník za 21 miliard eur (518 miliard Kč), následně ho ale odložila o 90 dní, což znamenalo do dnešního dne. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ale o víkendu oznámila, že platnost těchto protiopatření bude odložena až do začátku srpna.

Připravuje se rovněž druhý balík protiopatření v původní výši 95 miliard eur (2,3 bilionu Kč). Po námitkách některých členů EU by ale nakonec nejspíš mělo jít o opatření za 72 miliard eur (1,8 bilionu Kč), členské státy ho ovšem ještě detailně neprojednaly. Podle informací ČTK by se k nim podrobnosti měly dostat ještě dnes.