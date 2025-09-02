Podával léky své malé dceři, aby lépe spala. Dopadlo to tragicky.
2. 9. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Texaský otec podával své dvouměsíční dceři Benadryl, aby měla delší spánek a on s manželkou chvíli klidu. Miminko ale poslední dávku nepřežilo a soud ho uznal vinným z usmrcení z nedbalosti.
Případ Adama Canalese šokoval celé Spojené státy. Otec, který měl chránit a pečovat, se rozhodl pro zkratku – místo aby svou dvouměsíční dceru Athenou uklidnil běžným způsobem, podával jí volně dostupný lék Benadryl. Údajně proto, aby s manželkou měli chvíli klidu a soukromí. Jenže tento nebezpečný experiment skončil smrtí dítěte a soudním procesem, který mu nyní může změnit život na dlouhá léta dopředu.
Benadryl: spánek vykoupený smrtí
Benadryl patří mezi známé léky proti alergiím. Obsahuje látku difenhydramin, která účinně potlačuje příznaky senné rýmy, rýmy či svědění. Má však i výrazný vedlejší účinek – silně uspává. U dospělých může být tato vlastnost někdy vnímána jako „bonus“, ale u kojenců se z ní stává smrtelné riziko. Jejich organismus nedokáže látku správně odbourat a i relativně malá dávka může vyvolat zástavu dechu, srdeční arytmii či křeče. Pitevní zpráva v tomto případě ukázala, že malá Athena zemřela na „smíšenou drogovou toxicitu“ a hladina difenhydraminu v jejím těle byla pro přežití kojence zcela fatální. Jinými slovy: dítě zemřelo jen proto, že rodiče chtěli mít večer chvíli pro sebe.
Sobectví odhalené v soudní síni
Proces s Adamem Canalesem ukázal temnou stránku rodičovství. Okresní prokurátorka Sunshine Stanek uvedla, že rodiče se naučili podávat dítěti léky, když chtěli mít klid. Podle ní nešlo o ojedinělý exces, ale o nebezpečný vzorec chování. „Bylo to sobecké a bezohledné,“ prohlásila Stanek před soudem. Policie v domě navíc objevila i jiné přípravky, které mohly být používány ke stejnému účelu. Obraz „péče“ se tak rychle proměnil v mrazivý příklad rodičovské pohodlnosti, která měla smrtící důsledky.
Obhajoba se snažila případ obhájit jako nešťastnou náhodu. Podle advokáta Kristophera Minceyho se manželé v osudný den nedomluvili, kdo dítěti lék podal. Tvrdil, že šlo o komunikační chybu v domácnosti, kde vychovávali šest dětí a panoval chaos. Jenže porota tuto verzi příběhu neakceptovala – fakt, že někdo vůbec pomyslel na podání Benadrylu novorozeněti, byl sám o sobě důkazem bezohlednosti. Výsledek byl jasný. Adam Canales byl uznán vinným z usmrcení z nedbalosti. Teď čeká na konečný rozsudek poroty, přičemž mu hrozí až 20 let za mřížemi. Jeho manželka Sarah čelí stejnému obvinění, její proces však probíhá zvlášť. Pro Adamovu rodinu tímto příběh nekončí. Zbylé děti byly vystaveny situaci, kdy rodiče, kteří je měli chránit, ohrozili život jejich sestřičky. A pro samotného Canalese se role otce změnila v roli vězně, který může strávit nejlepší roky svého života za zdmi věznice.
Varování, které nelze ignorovat
Případ malé Atheny slouží jako drsné varování pro všechny rodiče. Léky nejsou prostředkem k pohodlnějšímu rodičovství. To, co u dospělého člověka vyvolá ospalost a pomůže přežít alergickou sezónu, je pro novorozeně jedem. Únava a vyčerpání nikdy nesmějí vést k riskantním pokusům. Adam Canales chtěl jen klid a pár minut pro sebe. Cena, kterou za to zaplatil, je však nejvyšší – život jeho vlastní dcery a zničená budoucnost celé rodiny.