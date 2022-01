Počet nových případů pomalu roste, klesá ale počet hospitalizací

Laboratoře v pátek odhalily 6666 nově nakažených covidem-19, což je o 1700 víc než před týdnem, kdy byl silvestr. Počet pozitivních od počátku týdne roste, počet hospitalizovaných však klesá - v nemocnicích leželo v pátek 2500 lidí s covidem, zatímco minulý pátek 3120. Roste počet očkovaných - zdravotníci v pátek podali vakcínu 106 809 lidem, což je nejvíc od loňského července.

Za posledních sedm dnů nyní připadá na 100 tisiíc obyvatel 404 nakažených. Počet hospitalizovaných s koronavirem ale klesá.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se v zemi nakazilo koronavirem přes 2,5 milionu lidí, z toho 36.558 v souvislosti s covidem zemřelo. V první polovině prosince umíralo s nákazou přes 100 lidí denně, v poslední době jsou počty obětí nižší. Za tento týden ministerstvo zatím eviduje 226 úmrtí, za stejnou dobu minulého týdne to bylo 304 úmrtí. Údaje z posledních dní se ale obvykle při dalších aktualizacích zvýší.

V prosinci epidemie zpomalovala, nyní šíření nemoci opět zrychluje. Odborníci tento vývoj po vánočních svátcích předpokládali mimo jiné i kvůli nakažlivější variantě omikron. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a uvádí, že poleví ve druhé polovině února. Vláda chystá úpravy některých protiepidemických opatření. Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény.

Klesá pozitivita

Nejvíce případů covidu na 100 tisíc obyvatel za poslední týden je aktuálně v Praze, kde je incidenční číslo 667. Ve čtyřech dalších krajích - Libereckém, Středočeském, Zlínském a Ústeckém, je incidenci vyšší než 400. Nejnižší zůstává v Karlovarském kraji, kde činí 251.

Laboratoře v pátek provedly téměř 83 tisíc testů, před týdnem na silvestra jich bylo zhruba o 40 tisíc méně. U nejčastějších preventivních testů bylo pozitivních 4,7 procenta odevzdaných vzorků, minulý pátek to bylo 6,2 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, pozitivita klesla ze 14 procent na 8,8 procenta a podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se snížil z 24,2 procenta na 18,6 procenta.

Stejně jako přibylo proti minulému pátku provedených testů, zvýšil se i počet aplikovaných dávek vakcíny proti koronaviru. Zdravotníci jich v pátek vykázali 106 809, což je nejvíce od loňského července. Z toho 90 019 lidí si přišlo pro posilující dávku. Ukončenou vakcinaci má v Česku téměř 6,7 milionu lidí.