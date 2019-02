Po Spojených státech odstupuje od smlouvy o raketách i Rusko

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. ČTK to dnes řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. ČTK to dnes řekl Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).

Ministerstva vnitra, zahraničí a práce žádají o další pracovníky kvůli zamýšlenému zdvojnásobení počtu přijímaných pracovníků z Ukrajiny. Resorty by rády získaly celkem 133 nových úřednických či inspektorských míst. Bez posílení by se mohlo vyřizování agendy zhroutit.

Ministerstva vnitra, zahraničí a práce žádají o další pracovníky kvůli zamýšlenému zdvojnásobení počtu přijímaných pracovníků z Ukrajiny. Resorty by rády získaly celkem 133 nových úřednických či inspektorských míst. Bez posílení by se mohlo vyřizování agendy zhroutit.

Vládní koalice možná nebude dál prosazovat zavedení obědů do škol zdarma . Mohla by se přiklonit spíš k rozšíření dosavadních projektů, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. Na tiskové konferenci po jednání zástupců koaličních stran o rozpočtu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do Česka. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) šlo o zhruba 300 kilogramů hovězího v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Jedna zásilka o hmotnosti 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka zpět do Polska. Řekl to na mimořádném briefingu. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata.

1. 2. 16:01