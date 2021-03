Po roční pauze Everest opět čeká nával horolezců. Šerpové už chystají cesty

Nejvyšší hora světa Mount Everest si v loňském roce dopřála odpočinek od nekončících front jejích dobyvatelů. Nyní ji už ale nepálští Šerpové připravují na blížící se jarní lezeckou sezonu. Doufají, že konečně budou moci dorazit výpravy ze zahraničí, které loni stopla pandemie.

„Osmičlenný tým již dorazil do základního tábora na Everestu a připravuje se,“ uvedl místní představitel Nišan Šréštha. „Práci zahájí v první příhodný den,“ dodal.

Minulý rok propukla těsně před vrcholnou horolezeckou sezonou pandemie covidu, což přimělo Nepál uzavřít hranice. Pro tisíce lidí v zemi od horských vůdců po hoteliéry, kteří všichni těží z horolezeckého průmyslu, byly dopady ničivé.

V letošním roce ale Nepál znovu hranice otevřel, ačkoli cizinci musí zůstat sedm dní v karanténě a před začátkem expedice předložit negativní výsledek testu na koronavirus.

Na vrchol jen z Nepálu

„V současné době je situace mnohem příznivější. Myslím si, že na Everest se nedostane tolik lidí jako v roce 2019, ale přiblížíme se tomu,“ řekla Mira Áčárjaová z ministerstva turistiky, které vydává povolení k výstupu. Čínská strana Everestu zůstane letos uzavřená, což by mohlo být pro nepálskou stranu výhodou.

Horolezectví je značným zdrojem příjmů pro Nepál, na jehož území se nachází osm ze 14 světových osmitisícovek. V metropoli Káthmándú již organizátoři expedic kontrolují lezeckou výstroj a vybavení a připravují dodávky potravin.

„Loni bylo vše zrušeno na poslední chvíli,“ vzpomíná horský vůdce Temba Bhote, který by rád tuto sezonu podnikl sedmý výstup na Mount Everest. „Všechny nás to poškodilo. Ale letos je to jiné. Máme víc zájemců, než jsme doufali, a tak má mnoho lidí zase práci,“ říká.

Zpřísnění pravidel

Před pandemií se Nepál potýkal s obrovským přílivem horolezců, kteří chtěli zdolat nejvyšší horu světa, což vedlo někdy ke smrtelným neštěstím. V roce 2018 dosáhlo vrcholu Everestu rekordních 885 lidí, 644 přitom využilo k výstupu nepálskou trasu. Jedenáct horolezců na svazích Everestu zemřelo, z toho nejméně čtyři úmrtí jsou připisována přelidnění trasy.

Aby se Nepál vyhnul podobnému problému, zvýšil poplatek za povolení k výstupu. Horolezci také musí předložit potvrzení, že před pokusem o zdolání Everestu trénovali v oblastech s nadmořskou výškou nejméně 6500 metrů.