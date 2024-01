Aktualizováno: Po násilnostech v Ekvádoru doporučuje MZV Čechům zemi opustit

Ministerstvo zahraničí prostřednictvím cestovatelského systému Drozd důrazně doporučilo českým turistům kvůli násilnostem opustit Ekvádor. Ti, kteří tak nemohou učinit, by neměli vycházet na ulici a měli by být maximálně opatrní. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Daniel Drake. V systému je podle něj aktuálně zaregistrováno 38 Čechů.

Násilnosti spojené se zločineckými gangy si od pondělí vyžádaly nejméně deset mrtvých včetně dvou policistů. Ekvádorské úřady vyhlásily v pondělí na 60 dní mimořádný stav spojený se zákazem nočního vycházení. Učinily tak v reakci na nedělní útěk z vězení Adolfa Macíase, známého pod přezdívkou Fito. Ten vede mocný gang Los Choneros, který má podle expertů na 8000 členů, a je považován za jednoho z nejnebezpečnějších lidí v zemi.

Vyhlášení výjimečného stavu podle ministerstva zahraničí znamená omezení některých ústavních svobod a zapojení armády do pacifikace země. „Násilí se přeneslo do ulic, kde se ozývá střelba a exploze, hoří auta. Důrazně se proto všem českým turistům doporučuje zemi opustit a těm, kteří tak nemohou učinit, nevycházet na ulici a dodržovat maximální opatrnost,“ uvedl úřad. Těm, kdo do Ekvádoru cestu plánují, ji doporučil odložit.

Poté, co v úterý ozbrojenci přerušili živé vysílání státní televize TC a dočasně vzali rukojmí z řad televizního personálu, prezident Daniel Noboa vyhlásil v zemi stav vnitřního ozbrojeného konfliktu a označil téměř dvě desítky gangů za teroristické skupiny. Armádě nařídil, aby proti gangům vedla bojové operace.

Násilnosti vedly vládu sousedního Peru k vyhlášení výjimečného stavu podél hranic s Ekvádorem. Brazílie, Kolumbie a Chile vyjádřily ekvádorské vládě podporu.

Spojené státy uvedly, že „nestoudné útoky“ v Ekvádoru odsuzují a „úzce koordinují své kroky“ s prezidentem Noboou a jeho vládou. Jsou také připraveny poskytnout zemi pomoc. Čína oznámila, že její velvyslanectví v jihoamerické zemi bude počínaje dneškem až do odvolání uzavřeno.

Rozbuškou násilí v Ekvádoru byl plán nové vlády tvrdě bojovat s gangy, píše BBC

Rozbuškou současných násilností drogových gangů v Ekvádoru, při nichž ozbrojenci unášejí policisty, v úterý vtrhli do živého vysílání televize a podle deníku El País vnikli i na univerzitu ve městě Guayaquil, byly podle serveru BBC Mundo plány nového prezidenta na zpřísnění režimu ve věznicích a další opatření proti gangům. Minulý týden oznámil prezident Daniel Noboa, který je v úřadu od loňského listopadu, plán svolat o těchto opatřeních referendum. Tento týden kvůli násilnostem vyhlásil takzvaný stav vnitřního ozbrojeného konfliktu.

Osmnáctimilionový Ekvádor, který leží mezi Kolumbií a Peru, tedy velkými producenty kokainu, se potýká s rostoucí kriminalitou už několik let. Loni zaznamenal rekordní počet vražd, téměř 8000, z nichž pouze asi 580 se podařilo objasnit. V posledních letech se stal významným překladištěm drog směřujících do Severní Ameriky a do Evropy, což posílilo vliv více než dvou desítek drogových gangů v zemi. Ty díky financím z prodeje drog rozšířily svůj vliv také ve státní správě, včetně policie či armády, píše BBC Mundo.

„Už nějakou dobu jsou to do značné míry gangy, které mají v zemi kontrolu,“ uvedl ekvádorský politolog Andrés Chiriboga. „Důležitým faktorem je jejich infiltrace do mnohých odvětví, a to nejen ve společnosti, ale i do státní správy, včetně policie či armády,“ dodal. Jen tak se podle něj dá vysvětlit například nedělní útěk šéfa jednoho z vlivných gangů Adolfa Macíase, zvaného Fito, z vězení v Guayaquilu. V tamním vězeňském komplexu je podle deníku El País kolem 10 000 vězňů, což je zhruba čtvrtina všech vězňů v zemi.

Macías vede gang Los Choneros, který má vazby na mexický kartel Sinaloa, a od roku 2011 si odpykával trest 34 let vězení za vraždu, obchod s drogami a organizovaný zločin. Uprchnout se mu podařilo krátce před tím, než měl být převezen do věznice s nejvyšší ostrahou. Prokuratura už obvinila dva dozorce, kteří mu zřejmě k útěku pomohli.

Zatímco policie marně pátrala po Fitovi, vypukly vzpoury v několika věznicích. K útěku jich využil další šéf gangu Fabricio Colón Pico, zvaný El Salvaje (Divoch), který vede gang Los Lobos.

Kromě vzpour ve věznicích ozbrojenci vtrhli tento týden i do několika institucí, podle BBC Mundo též na univerzity a v metropoli Quito rabovali obchody. V úterý vnikli ozbrojenci do živého vysílání státní televize TC, po téměř dvou hodinách policie informovala, že je zadržela. Z různých částí země jsou hlášeny také únosy policistů.

Prezident Noboa se úřadu ujal loni v listopadu. V předvolební kampani, během níž gangy zabily několik politiků včetně prezidentského kandidáta kritizujícího zločinecké gangy, ale i zkorumpované úředníky a policisty, Noboa slíbil zejména zlepšit bezpečnost v zemi. A i když se šestatřicetiletý Noboa prezentoval jako umírněný politik, nakonec se zřejmě inspiroval tvrdou politikou svého jen o pár let staršího salvadorského kolegy Nayiba Bukeleho.

Noboa slíbil radikální reformu věznictví, která má zahrnovat například i separaci nejnebezpečnějších vězňů jejich umístěním na lodě dál od pobřeží. Jeho plán předpokládá i tresty za užívání drog v malém množství či boj s organizovaným zločinem sledováním drony a radary na silnicích a hranicích.

Přísná opatření v boji proti gangům chtěl prezident legitimizovat referendem, o němž hovořil minulý týden. I to bylo rozbuškou současné vlny násilností. Noboův salvadorský kolega bývá totiž terčem kritiky za autoritářství a porušování lidských práv kvůli rozsáhlému zatýkání podezřelých z členství ve zločineckých skupinách.

„Reakce gangů na plány nového prezidenta je: ‘moment, my jsme ti, kdo tady vládnou, a my vám to ukážeme’,“ míní Chiriboga. Podle deníku El País jsou ekvádorské věznice města, kde si vězni prakticky dělají, co chtějí. Uvnitř některých káznic mají i své obchody či bistra.