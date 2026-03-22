Plyšáci Labubu zamíří na filmová plátna, oznámil jejich čínský výrobce
22. 3. 2026 – 17:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Plyšáci Labubu, kteří si získali srdce zpěvačky Rihanny a po celém světě se na ně stojí fronty, se nyní chystají dobýt filmová plátna.
S odvoláním na čínského výrobce těchto hraček o tom informovala agentura AFP.
Díky svému rozpustilému vzhledu a malým ostrým zubům vyvolaly tyto plyšové hračky celosvětovou nákupní horečku, kterou ještě podpořily sociální sítě. Čínský řetězec hračkářství a figurek Pop Mart, který je výhradním prodejcem Labubu, v tiskové zprávě oficiálně potvrdil spolupráci se společností Sony Pictures Entertainment, aby těmto postavám vdechla život ve filmu.
Film bude kombinovat počítačovou animaci a živé záběry. Datum premiéry zatím nebylo oznámeno. Režírovat ho má britský režisér Paul King, který je v tomto oboru uznávanou autoritou a je podepsaný například pod filmem Wonka (2023) nebo snímkem Paddington (2014) o stejnojmenném medvědovi.
Labubu mají plyšová těla, vinylové obličeje, špičaté uši a rošťácký úsměv, ve kterém odhalují devět zubů. Postavička se začala poprvé prodávat v roce 2015 jako součást sběratelské série "The Monsters" od návrháře Kasinga Lunga. Větší popularitu však získala až v roce 2019, kdy ji na trh uvedla čínská společnost Pop Mart v neprůhledných krabičkách, takže zákazníci přesně neví, jakého Labubu si kupují.
V obchodech v USA se prodávají za cenu okolo 30 dolarů (asi 630 korun) za kus, nicméně jejich cena se při přeprodeji může vyšplhat až na tisíce dolarů. Labubu si získaly celosvětovou popularitu mimo jiné i díky celebritám, jako je Kim Kardashianová či Lisa z K-popové skupiny Blackpink, a v poslední době se kolem nich točí byznys v hodnotě miliard dolarů.