Pavla v Tokiu přijal japonský císař Naruhito, setkal se také s premiérem Išibou

25. 7. 2025 – 15:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Japonský císař Naruhito dnes v císařském paláci v Tokiu přijal českého prezidenta Petra Pavla. Návštěva byla vyvrcholením cesty české hlavy státu do Japonska.

Císař Pavla přijal v 11:00 místního času (4:00 SELČ), setkání trvalo zhruba půl hodiny. Český prezident později setkání označil za velice vstřícné. Hovořili například o světové výstavě Expo či o tom, jak Česko pomáhá Ukrajině, řekl českým novinářům. Po přijetí u císaře se Pavel setkal s premiérem Šigeruem Išibou, oba na úvod jednání ocenili dlouhodobé přátelské vztahy ČR a Japonska.

Tématem schůzky s císařem nebyla vnitřní ani zahraniční politická situace, řekl Pavel. "Dotkli jsme se především kvality spolupráce mezi Českou republikou a Japonskem v oblastech, které jsou takové obecnější, to znamená mezilidské vztahy, kultura, sport, styčné body, kterých rozhodně není málo. Ale bavili jsme se také o tom, jak třeba ČR pomáhá Ukrajině, protože to je něco, co Japonci obecně velice oceňují," uvedl.

Císař podle Pavla také zmínil svou návštěvu v ČR, kam zavítal na neoficiální pětidenní návštěvu v roce 198 "Vzpomínal i na to, jak hrál na housle s naším kvartetem, protože klasická hudba je jedna z jeho oblíbených domén," podotkl prezident.

S japonským premiérem prezident hovořil například o japonských investicích v Česku a potenciálu dalšího rozvoje spolupráce v oblastech obrany, letectví či informačních technologií. Dotkli se také širších bezpečnostních otázek, včetně přístupu k Číně, Rusku a Severní Koreji. V závěru se státníci shodli na společném zájmu o další prohloubení spolupráce, řekl novinářům mluvčí prezidenta Filip Platoš.

Išiba na úvod setkání před novináři ocenil blízkost obou zemí a vzájemné diplomatické vztahy. Zmínil také, že rád poslouchá českou hudbu, konkrétně skladby Antonína Dvořáka. Pavel v úvodu vyzdvihl roli Japonska v ekonomické transformaci po roce 1989 či spolupráci v rámci NATO a podporu Ukrajiny.

Shigeru Ishiba a Petr Pavel | zdroj: Profimedia

Český prezident také ocenil, že si Išiba na schůzku našel čas v době, kdy řeší náročnou situaci na domácí politické scéně. Japonský premiér čelí tlaku veřejnosti i členů své strany k odstoupení po nedělních volbách do horní komory parlamentu, kde jeho vládní koalice ztratila většinu. Vláda má menšinovou podporu také v dolní komoře zákonodárného sboru. Agentura Reuters ve středu s odvoláním na japonská média napsala, že Išiba do konce příštího měsíce oznámí rezignaci. Premiér však tyto spekulace o pár hodin později popřel.

Pavel do Japonska přicestoval v úterý. Navštívil města Himedži či Hirošima, v Ósace se zúčastnil Českého národního dne na světové výstavě Expo, která se letos v Japonsku koná od dubna do října. Ze země odletí v sobotu ráno místního času, do ČR se vrátí v neděli.

Z českých prezidentů navštívil Japonsko naposledy Václav Klaus, a to v letech 2007 a 2008. V roce 2007 ho i s manželkou Livií přijal tehdejší císař Akihito s císařovnou Mičiko. V prosinci 1995 v Japonsku čtyřdenní návštěvu absolvoval Václav Havel.