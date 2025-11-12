Pavel požádal o doplnění programu vlády o postoj k Ukrajině či obranné závazky
12. 11. 2025 – 18:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes požádal předsedu hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů.
Na webu to po dnešní schůzce politiků uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Pavel si dnes vyslechl Babišův komentář k programovému prohlášení. V oblastech, kde ústava a ústavní zvyklosti dávají hlavě státu možnost koordinovat a podílet se na zajišťování českých zájmů, požádal, aby jeho postoje vláda zohlednila v budoucím návrhu textu. "Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku," uvedl Hrad.
Pavel má v programu vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů výhrady k rozpočtové politice, k části životního prostředí, k formulacím o neziskových organizacích či veřejnoprávních médiích nebo k úpravám penzí. Naopak prezident programové prohlášení ocenil v oblasti podpory slabších regionů, ve zdravotnictví či většinově ve vzdělávání, uvedl Hrad. "Cení si i vytyčeného směru v oblasti hospodářské a energetické politiky s tím, že je však zapotřebí odpovědně řešit financování těchto politik," dodal.
Rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je podle prezidenta na Babišovi. "Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády," dodal Hrad.
Babiš dnes uvedl, že předá prezidentovy podněty k programu koaličním partnerům z SPD a Motoristů. Vznikající koalice návrh programového prohlášení poslala hlavě státu do datové schránky na konci října. Dále šéf ANO řekl, že Pavlovi doručí návrhy personálního obsazení vlády, až se k tomu koalice dostane. S hlavou státu se také domluvil na novém způsobu komunikace, aby se obě strany nepřekvapovaly. Termín dalšího setkání nemají.