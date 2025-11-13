Je v tom až po uši! Slavný herec rozněžnil internet dojemným vyznáním
13. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nejdřív se dlouho skrývali, teď už se ale za svou lásku nestydí.
Chvíli, kdy má člověk pocit, že pokud svou lásku nevykřičí do světa, samým přetlakem pocitů snad praskne, zažil nejspíš každý. A momentálně je v podobné fázi nového vztahu známý herec Lukáš Langmajer.
Na rozdíl od běžných smrtelníků, kterým nezbývá než si zahulákat tak maximálně z okna, má známý herec přeci jen o něco větší dosah a o jeho lásce se tak ví široko daleko.
Je nicméně na druhou stranu fajn, že už se nebojí všechno přiznat. Langmajer našel štěstí se zpěvačkou a modelkou Jitkou Boho, ale, jak si jistě pamatujete, lásku oba poměrně dlouho skrývali a mlžili. Možná proto, že jsou oba čerstvě po rozchodu s bývalými partnery.
Tak či tak, skrývání je konec a Langmajer se nebojí vyznávat. Jitka Boho měla 11.11. narozeniny, příležitost se tudíž naskytla vpravdě ideální.
„Hledal jsem nejen fotku, ale slova, písmenka, která by to vystihla. Ta, která vystihnou, pohladí a vše řeknou,“ napsal herec k fotce své milé, kterou vystavil na Facebooku.
„Hledal jsem, ruku v ruce, hledal jsem, pohladil tě, hledal, políbil tě, zakoukal se, poslouchal tě, usmál se, tesknil, svlékal, až mě došlo, že tím slovem je: Miluju tě,“ pokračoval dojemně.
„Všechno nejlepší, holčičko moje. Nezlob se na fotku, je to jen okamžik, chvilka. A pro ten já chci žít. S tebou,“ popřál.
Tak ať to vydrží.