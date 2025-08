Pavel Nedvěd v objetí s jinou. Snoubenka Dara Rolins: "Příjemné mi to není"

1. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Nic se prý neděje, ale nadšení ze situace se ani nesnaží předstírat.

Známý fotbalista Pavel Nedvěd, který se nedávno zasnoubil se slavnou zpěvačkou Darou Rolins, si s partou kamarádů a jejich chotí užíval večer v malostranském baru.

Při odchodu se pak podezřele důvěrným způsobem vedl kolem ramen a pasu s neznámou blondýnkou. Po několika okamžicích se vytratili v šeru noční Prahy, i krátká chvíle ale stačila, aby je někdo vyfotil.

„Jedná se o manželku kamaráda, kterou jsem doprovázel domů z naší společné akce, kde byl i on. Koukám, že nechybělo moc a už jsem miláček domácího bulváru. Příště ty fotky klidně pošlete rovnou mně, my před sebou s Darčou nic neskrýváme,“ vysvětloval Nedvěd obratem pro Expres.cz.

Darča až takovým nadšením neplane. Scény ale netropí: „Vím, že byl na večeři s našimi přáteli, kam jsem měla jít také, ale nechtělo se mi. Byli tam manželé a manželky. Koukám, že nějakou vyfasoval i on. Fotky jsou to hezké,“ okomentovala zpěvačka situaci pro web markíza.sk.

„A nepřekvapuje mě, že si Pavla, zavěšeného o půlnoci na někom jiném než na mně, někdo s radostí vyfotí. Já se na ulici právě z tohoto důvodu neobjímám ani s mými gay kamarády. To, že je všechno jinak, zda tak či tak, se pak velmi těžko vysvětluje,“ pokračovala.

„Pavlovi věřím. Ale ať už je to jakkoliv, příjemné mi to samozřejmě není zrovna z důvodu, že jsme veřejně známí. Z respektu k druhému a našemu statusu bychom měli být dvojnásobně opatrní na podobné situace. A ještě si to i po láhvi vína uvědomit,“ říká s nadhledem.

Jak moc velký nadhled měla doma za zavřenými dveřmi, ví ale samozřejmě jen ona sama. Tak či tak, za pseudoaférkou, zdá se, můžeme udělat tečku.