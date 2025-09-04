Pavel kondoloval portugalskému protějšku po nehodě slavné lanovky v Lisabonu, která si vyžádala 16 obětí
4. 9. 2025 – 15:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel dnes kondoloval svému portugalskému protějšku Marcelovi Rebelovi de Sousovi po středeční nehodě lanovky, při níž v Lisabonu zemřelo 16 lidí.
S manželkou Evou prezident vyjádřil upřímnou soustrast. Hrad kondolenci zveřejnil na webu.
Počet obětí středeční nehody lanovky v Lisabonu se zvýšil na 16 poté, co jeden ze zraněných v nemocnici zemřel, informovala dnes agentura Lusa. V nemocnici je stále dalších 22 zraněných, minimálně pět zraněných je ve vážném stavu. Podle portugalských úřadů jsou mezi mrtvými i cizinci. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake dnes ráno ČTK sdělil, že úřad nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. Portugalská vláda kvůli neštěstí vyhlásila na dnešní den státní smutek.
"Spolu se svou chotí Evou bychom vám a vašim občanům chtěli v této těžké chvíli vyjádřit naši upřímnou soustrast. Naše myšlenky směřují k rodinám obětí a ke všem, kteří byli neštěstím zasažení. Zraněným přejeme brzké uzdravení," uvedl prezident, který aktuálně pobývá na dovolené v zahraničí.
Portugalsko a Česko podle hlavy státu spojuje přátelství a blízkost. "O to více cítíme s vaší zemí a věříme, že v jednotě a solidaritě naleznete sílu překonat následky této tragédie," dodal Pavel. Rebelo de Sousa v únoru navštívil Prahu, jednal mimo jiné právě s českým prezidentem.
"Mé myšlenky jsou s rodinami a blízkými obětí, kterým vyjadřuji svoji nejupřímnější soustrast," uvedl na síti X premiér Petr Fiala (ODS). "Upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí tohoto neštěstí. V těchto těžkých chvílích jsme v myšlenkách s Portugalskem," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).
Nehoda se stala ve středu v 18:15 místního času (19:15 SELČ). Jeden ze svědků BBC popsal, že lanovka před nehodou nebrzdila. Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce v portugalské metropoli, vykolejila a následně havarovala. Dosud se přesně neví, kolik lidí ve voze v době nehody bylo. Maximální kapacita lanovky je podle portugalských novin Público 42 osob.