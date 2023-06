Absolventů čínských univerzit se zmocnila beznaděj – a vyjadřují to pochmurnými snímky

Jak píše britský The Guardian, na některých snímcích, které se šíří na sociálních sítích, jsou vidět studenti ležící obličejem dolů na schodech či trávnících. Na jiných jsou zachyceni v depresivních pózách na mostech či lavičkách v parku.

Fotografie upozorňují na skutečnost, že míra nezaměstnanosti mladých lidí v Číně dosáhla druhý měsíc po sobě rekordní výše, přičemž se na trh práce chystá vstoupit dalších 11,6 milionu studentů.

Čínský statistický úřad ve čtvrtek uvedl, že míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku od 16 do 24 let dosáhla v květnu 20,8 procenta, zatímco v dubnu byla na 20,4 procenta. Univerzity byly dříve záležitostí elit, v posledním desetiletí ale zájem o studium v Číně výrazně vzrostl, protože mnoho mladých lidí považuje univerzitní diplom za nutnost k získání dobrého zaměstnání na silně konkurenčním čínském pracovním trhu.

