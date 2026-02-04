Pavel a Babiš se podle Hradu shodli na tom, že MZV nemůže ignorovat prezidenta
4. 2. 2026 – 14:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se podle prezidentské kanceláře na dnešním jednání shodli na tom, že není možné, aby ministerstvo zahraničních věcí přestalo spolupracovat s prezidentem a jeho kanceláří.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) o víkendu uvedl, že kvůli aktuálnímu sporu budou on i jeho úřad prezidentskou kancelář ignorovat.
Zahraniční politikou by se nyní už neměli zabývat politici na setkání nejvyšších ústavních činitelů, ale na pravidelných schůzkách jen Pavel a Babiš. Pavel navrhl, aby se konaly v intervalu čtyř až šesti týdnů nebo podle aktuálních potřeb. "S předsedy obou komor Parlamentu se bude prezident ve věci koordinace zahraniční politiky setkávat na bilaterálních jednáních," uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře v tiskové zprávě.
Schůzka Babiše s Pavlem se dnes konala především kvůli textovým zprávám, které minulý týden posílal Macinka poradci hlavy státu. Pavel je označil za pokus o vydírání. "Prezident republiky a předseda vlády se během setkání shodli, že chtějí hledat na různé aspekty politiky kompromisní řešení. Prezident republiky je přesvědčen, že předseda vlády bude tlumit případné rozpory s koaličním partnery a ministry vlády tak, aby nevyvolávaly situace, které ohrožují české zájmy nebo oslabují pozici ČR v zahraničí," uvedl dnes Hrad.
Politici se shodli na tom, že není možné, aby ministerstvo zahraničí přestalo jakkoliv spolupracovat a komunikovat s prezidentem a jeho kanceláří. "Takový stav by omezoval fungování české zahraniční politiky a důležité funkce státu," uvedla prezidentská kancelář.
Pavel s Babišem se zabývali i rozhodnutím vlády zrušit usnesení bývalé vlády ohledně výběru velvyslanců. Kabinet je chce vybrat znovu. "Otázka ústavní pravomoci prezidenta jmenovat a odvolávat vedoucí zastupitelských úřadů je nezpochybnitelná, nominace velvyslanců budou řešit prezident s předsedou vlády," uvedl Hrad.
Totéž se podle něj týká účasti na summitech. Macinka v posledních dnech navrhoval, aby v létě na summit NATO jel Babiš místo Pavla. "Prezident očekává, že (účasti na summitech) budou vycházet z tradičního zastoupení na takových jednáních," napsal Hrad.
Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády. Po dopolední schůzce Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to uvedl Pražský hrad v tiskovém prohlášení. Babiš už před tím uvedl, že nepočítá se jmenováním poslance Motoristů Filipa Turka, věc po jednání s prezidentem označil za uzavřenou.
"Prezident zopakoval, že jeho rozhodnutí o nejmenování Filipa Turka ministrem je konečné. Je přitom přesvědčen, že nejmenování je zcela v souladu s ústavou a že své stanovisko dostatečně vysvětlil v dopise předsedovi vlády založeném na ústavněprávních argumentech. Jediná instituce, která by mohla rozhodnout o opaku, je Ústavní soud," stojí v prohlášení.
Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí předseda Motoristů Petr Macinka, současně vede českou diplomacii. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s prezidentem dostal do konfliktu. Podobně jako premiér ale odmítá podat ve věci kompetenční žalobu. Turka jmenovala vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu.