Slepý námořník se chystá na cestu, kterou nikdo před ním nezvládl
4. 2. 2026 – 15:07 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nevidomý námořník ze San Diega se chystá na plavbu, která může přepsat historii. Hiro Iwamoto chce sám a bez zastávky přeplout Tichý oceán a dokázat, že i zdánlivé limity se dají proměnit v sílu.
Někde mezi obzorem a tichem otevřeného oceánu vznikají příběhy, které přesahují sport, techniku i lidskou vytrvalost. Jeden takový se právě píše v San Diegu. Nevidomý námořník Mitsuhiro Hiro Iwamoto se připravuje na plavbu, která má potenciál změnit pohled na hranice lidských možností. V únoru 2027 chce vyplout sám, bez zastávky, přes celý Tichý oceán až do Japonska. Pokud uspěje, zapíše se do historie jako první nevidomý člověk, který Pacifik překonal zcela sólo.
Oceán je přitom prostředí, které chyby neodpouští. Je proměnlivý, drsný a často nemilosrdný i k těm nejzkušenějším mořeplavcům. Právě zde se Hiro rozhodl znovu a znovu dokazovat, že ztráta jednoho smyslu nemusí znamenat konec snů, ale naopak jejich nový začátek.
Cesta, která začala temnotou
Hiro začal ztrácet zrak ve třinácti letech a v šestnácti oslepl úplně. Následovalo období hluboké osobní krize, kdy se jeho svět uzavřel do temnoty nejen fyzické, ale i psychické. Směr mu pomohla najít slova blízkého člověka, která mu postupně umožnila vnímat slepotu ne jako konec, ale jako výzvu a smysl. Právě tehdy se začalo rodit silné pouto k moři.
První pokus o přeplutí Tichého oceánu v roce 2013 skončil dramaticky. Po několika dnech plavby narazila do jeho lodi velryba a expedice skončila ztroskotáním. Pro mnoho lidí by to byl definitivní konec podobných ambicí. Pro Hira to však byl jen další bod na cestě, která ho o šest let později dovedla k úspěchu. V roce 2019 dokázal Pacifik překonat během 55 dní s pomocí vidícího navigátora a potvrdil, že jeho sen není nereálný.
Teď míří ještě dál. Tentokrát bez partnera, bez pomoci na palubě, jen s lodí, technologií a vlastním odhodláním. Nejde mu o rekord pro rekord samotný, ale o jasný vzkaz, že i po těžkém pádu je možné znovu vstát a pokračovat.
Technologie, moře a nový smysl svobody
Zásadní roli v nadcházející plavbě hraje technika. Hirova osm a půl metru dlouhá plachetnice je upravena tak, aby mu dokázala nahradit zrak. Radar, GPS, satelitní komunikace a hlasová navigační aplikace Leena mu v reálném čase popisují situaci kolem lodi, směr větru, rychlost i možné překážky. Technologie se tak stávají jeho očima na otevřeném moři.
Energii během dlouhé plavby zajišťují solární panely rozmístěné po celé palubě. Dokonce i lana na lodi jsou uzpůsobena hmatovému rozlišení, každé má jinou strukturu a tloušťku, aby bylo možné okamžitě poznat jeho funkci. Každý detail je promyšlený, protože na oceánu rozhodují maličkosti.
Hirovu snahu podporují i další lidé. Nadace Challenged Athletes Foundation mu poskytla finanční pomoc a morální podporu, stejně jako osobnosti ze světa jachtingu, které v jeho příběhu vidí inspiraci pro tisíce dalších. Pro samotného Hira ale zůstává plavba především osobní cestou. Ví, že ho čekají bouře, samota i chvíle pochybností, ale právě v nich se podle něj rodí skutečný smysl.
Až se v roce 2027 jeho loď ztratí za obzorem, nepůjde jen o další oceánskou expedici. Bude to tichý důkaz, že limity často existují hlavně v našich hlavách. Hiro Iwamoto se na cestu nevydává proto, aby světu dokázal, že je výjimečný. Vydává se na ni proto, aby připomněl, že i v nejhlubší temnotě může vzniknout směr, odvaha a naděje.