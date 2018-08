Pátrání v sutinách mostu v Janově narušil požár. Další mrtví se pořád nenašli

Doprava do skalního města v Adršpachu dnes dopoledne opět zkolabovala, a to třetí den po sobě. Kvůli náporu polských turistů musela policie opět uzavřít vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče dnes vyhlásí stávkovou pohotovost. Mělo by to být dnes dopoledne. Odborům vadí, že vláda nechce pro příští rok plošně přidat požadovaných deset procent k tarifním platům.

16. 8. 20:04