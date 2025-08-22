Temné příběhy zmizení v Bermudském trojúhelníku konečně vysvětlené?
22. 8. 2025 – 11:17 | Zpravodajství | Alex Vávra
Moře mezi Floridou, Bermudami a Portorikem má pověst místa, kde lodě a letadla mizí beze stopy. Bermudský trojúhelník je dodnes obestřen záhadami, fascinujícími teoriemi i hrůznými příběhy, které z něj udělaly nejslavnější úsek oceánu na světě.
Úsek oceánu mezi Floridou, Portorikem a Bermudami se stal synonymem pro záhady. Bermudský trojúhelník – někdy nazývaný také Ďáblův trojúhelník – fascinoval i děsil generace námořníků, pilotů a cestovatelů. Legenda začala sílit ve 40. letech 20. století a od té doby je tato oblast spojována s desítkami zmizení.
Příběhy bez konce
Nejslavnějším případem je zmizení letky Flight 19 v prosinci 1945. Pět bombardérů TBM Avenger amerického námořnictva odstartovalo z Floridy na cvičnou misi a už nikdy se nevrátilo. Spojení s piloty se přerušilo a pátrací letoun, který vyrazil hledat jejich stopy, rovněž zmizel i s třináctičlennou posádkou. Žádné trosky nebyly nikdy nalezeny. Ale Flight 19 nebyl jediný. Už v roce 1918 se beze stopy ztratil americký nákladní parník USS Cyclops s více než 300 lidmi na palubě. Šlo o největší americkou námořní ztrátu mimo válečné operace. O dvacet let později, v roce 1941, zmizely v téže oblasti jeho sesterské lodě Proteus a Nereus, obě naložené rudou.
V 60. letech vyvolalo rozruch zmizení letadla DC-3, které mířilo z Portorika na Floridu s 32 lidmi na palubě. Poslední radiová zpráva hovořila o tom, že je „blízko Miami“ – přesto se po stroji už nikdy nenašla ani stopa. Podobně skončil i luxusní jachtový parník Witchcraft v roce 1967, který vyplul od Miami a zmizel pouhé míle od pobřeží. Tyto příběhy, plné nevyřešených otazníků, se staly živnou půdou pro nejrůznější teorie – od útoků mořských příšer až po únosy mimozemšťany.
Vysvětlení vědy i fantazie
Odborníci se pokoušeli nalézt racionální odpovědi. Podle oceánografa Simona Boxalla může za záhadná zmizení stát jev zvaný rogue waves – obrovské, nepředvídatelné vlny vysoké až 30 metrů, vznikající střetem bouří z několika směrů. Tyto vlny by dokázaly potopit i velké lodě během několika minut.
Další vysvětlení hledají vědci v Golfském proudu, který dokáže v mžiku změnit počasí a unést trosky daleko od místa nehody. V minulosti hrály roli i odchylky kompasů: právě v oblasti Bermudského trojúhelníku se na počátku 20. století shodovala magnetická a geografická severka, což mohlo vést k chybám v navigaci. Na druhé straně fantazie lidstva nabízela jiný obraz. Mnozí věřili, že v hlubinách oceánu leží trosky Atlantidy se svou tajemnou energií, která narušuje techniku. Jiní mluvili o časoprostorových portálech nebo o mimozemských základnách.
Mýtus, který přetrval
Přestože americká pobřežní stráž ani vědecké instituce nevidí v oblasti nic nadpřirozeného a tvrdí, že počet nehod není vyšší než jinde v oceánu, legenda žije dál. Přispívají k tomu i populární média – od knih a dokumentů až po filmy a seriály. Zatímco „nudné“ vysvětlení v podobě bouří, lidských chyb a statistiky se drží při zemi, příběhy o UFO a Atlantidě jsou prostě lákavější.
Možná proto se Bermudský trojúhelník stal nejslavnějším kusem moře na světě. Záhada dál přitahuje pozornost a jeho pověst přežívá navzdory vědeckým vysvětlením. A kdo ví – pokud se jednou vydáte na cestu skrz Ďáblův trojúhelník, možná i vy přispějete do nekonečného seznamu příběhů bez konce.