Pár s dětmi se živí hrabáním v popelnicích. Na jídle tak ušetří šokující částku

Jakmile dokážete spolknout sebeúctu, otevřou se překvapivé možnosti obživy.

V anglickém Dorsetu žije pár věnující se nezvyklé zálibě, která by se svým způsobem zároveň rovnou dala označit za obživu. Amir Jardan a Ruth Mooreová vyznávají dumpster diving, což je vzletné anglické označení pro úplně normální hrabání v popelnicích.

Automatická reakce je nad něčím podobným ohrnout nos, ale realita je taková, že lidé jsou schopni vyhodit ledacos a Amir s Ruth si tak občas přijdou na docela solidní úlovky. Na jídle ušetří v přepočtu přes čtvrtmilion korun ročně, ale ještě k tomu nacházejí elektroniku, oblečení i nábytek.

„Nikdy nevíte, co najdete, je to jako hledání pokladu,“ pochvaluje si popelnicové hobby Amir, který normálně pracuje jako inženýr požárních poplachových systémů.

Jídlo pár bere především z kontejnerů u supermarketů, kde celkem dává smysl, že člověk najde potraviny, které jsou ještě v dobrém stavu. A občas se podaří úlovek jako třeba vadný tablet nebo dron, který je Amir většinou schopný opravit a zpeněžit.

Co pár najde, ale nevyužije, věnuje charitativní organizaci We Are Humans pro pomoc lidem v nouzi: „Pocházíme ze skromných poměrů a víme, jak těžké je zvládat životní náklady, zvláště v dnešní době. Proto chceme pomáhat ostatním a zároveň přispět k ochraně životního prostředí,“ vysvětluje pár.

Pár se třemi dětmi utratí za jídlo měsíčně pouhých cca 1200 korun, a to většina z peněz ještě k tomu jde na kávu, na kterou nedají ani jeden dopustit. Svá dobrodružství sídlejí na YouTube v kanálu Couple of Dumpsters: „Milujeme komunitu, kterou jsme na internetu vytvořili. Ukazujeme lidem, že dumpster diving není nic divného. Je to zábavné, šetrné k peněžence i k životnímu prostředí,“ uzavírají Britové.