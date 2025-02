Nečekaný návrat: Fanoušci jsou nadšení, do Ulice se vrátí hned dvě legendární postavy

Už je to vážně nějaký ten pátek, co jsme střelenou kadeřnici a její nejlepší kamarádku viděli naposled. Jak s nimi osud mezitím naložil?

Nekonečný seriál Ulice slaví impozantních dvacet let od svého vzniku a tvůrci si u té příležitosti připravili skvělé překvapení: Do seriálu se na chvíli vrátí hned dvojice legendárních postav.

Mírně výstřední kadeřnici Digi hraje Michaela Mauerová, roli její nejlepší kamarádky Bety si opět střihne Jana Bernášková, což věrným divákům, kteří si pamatují začátky Ulice, určitě způsobí náležitou nostalgii. Však Bety byla pryč předlouhých 18 let.

„Je to zvláštní. Mám pocit, jako bych byla v nějakém filmu, že prostě se udělalo cvak a najednou uteklo dvacet let. Je to až děsivé, ale musím říct, že je tady spousta věcí stejných,“ komentovala Bernášková pro TV Nova.

„Jsme tady opravdu jenom na skok, takže spíš vyprávíme, co se nám stalo. Obě, jak Bety, tak Digi, zažily různé životní tragédie, úspěchy i neúspěchy. O těchto zkušenostech se tu bude mluvit,“ dodala ještě.