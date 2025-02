Marantz Grand Horizon - reproduktor, o kterém nevíte, že ho potřebujete

Marantz přišel s těžkým kalibrem.

Už jsem pár „bezdrátových reproduktorů slyšel Krásný zážitek třeba přinesl A9 od B&O v dřevem obložené kajutě hausbótu, která měla všechny rohy oblé. Další, co ve mně zanechalo wow stopu byla první generace Home Podu od Applu, dali jsme jej na nižší dřevěný stolek z počátku minulého století a nechápali, odkud se ta energie a objem zvuku bere. Naší rodinou i studiem prošly samozřejmě i Sound Sticky od Harman Kardon, nebo tu s námi chvilku pobyly fantastické Dynaudio XEO 2. Ty posledně jmenované hrály tak, aby nedělaly ostudu své značce a položily základ myšlence, že i bez drátu může být Hi-Fi. Akorát to byly na rozdíl od ostatních šedé krabice od bot.

Marantz přišel s těžkým kalibrem. Když jsem si mohl vybrat, který ze dvou modelů chci otestovat, skromnost šla stranou. Takže tu s námi pár dní bydlí model Grand Horizon. Po domácku jsem mu začal říkat Sauronovo oko, ale Bůh ví, že je to jen marná snaha nepřipustit si lásku na první poslech. Je to sakra jen jeden všesměrovej reprák… Žádný stereo, žádný… vlastně žádný co? Vždyť to má úplně všechno, co může člověk ve 21. století potřebovat! Ale nesuďme podle obalu a prvního pocitu, pojďme pěkně popořadě.

zdroj: Avitsmart

Už obal naznačuje, že přichází něco velkého. Je to taková trochu matrjoška, nejdříve hnědá lepenka s lehkým logem Marantz. Když povolíte zamykací pojistky, ukáže s v jejích útrobách další krabice, ovšem už stylovka, která by byla i pěkným nočním stolkem v hifistické domácnosti. Když otevřete i tuto, stále nemáte vyhráno – silueta je ukryta v neoprenovém pouzdře se dvěma uchy na každé straně. Slečny a dámy, toto již je nad uzákoněnou mez, takže požádejte své chrabré rytíře, aby objekt usadili na místo dle vašeho uvážení. Grand Horizon totiž váží úctyhodných 21,3 kg – menší Horizon je o necelých 10 kg lehčí a také o 10 cm menší. Svůj díl na tom nese mramorová základna, která je barevně sladěna s barvou reproduktoru. Vybírat lze ze tří variant: Midnight Sky, Moon Ray a Champagne. Byl jsem šťasten, že na mě vyšla zrovna půlnoční obloha, neboť kombinace hrubě tkané bezešvé textilie z recyklovaných plastů z moře, v černé barvě protkané zlatými nitkami na černém mramorovém podstavci podtrhuje majestátnost a luxusní provedení celého produktu.

Soustavu osmi reproduktorů tvořenou 20 cm basovým reproduktorem pod předním krytem, čtyřmi středovými a třemi širokopásmovými výškovými reproduktory, pohání uvnitř integrovaný zesilovač Marantz Rise nové generace. Ten společně s reproduktory s označením Marantz Gravity osazenými výhradně neodymovými magnety, zajišťuje svým výkonem 370 W opravdu silnou porci zábavy. Po zapojení se rozsvítí zlatá aura, která krom luxusního nasvícení skrývá na spodní straně i jednoduché ovládání. Umí zastavit přehrávání, posunout se o skladbu dopředu a zpět. Vše rozděleno dle počtu poklepání. Vnější aura černé barvy má integrovaný systém jednoho sta světelných diod, které signalizují sílu zesílení. Celé světelné divadlo se aktivuje při přiblížení a stačí zapíchnout prst po obvodu černého prstence, systém zesílí hlasitost na tuto míru. S ohledem na integrovanou streamovací platformu HEOS však většina komunikace bude stejně probíhat přes telefon, nebo tablet.

zdroj: Avitsmart

Jelikož nevlastním žádný produkt od značky Denon, ani Marantz, s jejich aplikací HEOS jsem měl tu čest pracovat poprvé. A jsem za to opravdu rád, protože na rozdíl od jiných renomovaných značek, zde pracuje vše bezchybně a reakce systému je okamžitá. Žádné prodlevy, žádné výpadky. Krom oblíbeného streamování přes Tidal Connect a Spotify Connect, je zde možnost využít i hudbu z Amazon Music. Zde bylo spojení trochu kostrbaté, ale pomocí Air Play 2 jsme se na konec dohodli. Aplikace podporuje i další cloudové služby jako SoundCloud, Deezer, nebo Pandoru a další. Co ocení zejména starší uživatelé je milé překvapení – aplikace HEOS je kompletně v českém jazyce, takže žádné tápání. Přidání vašich streamovacích účtů je intuitivně snadné, takže během chvilky nastává koncert. Ještě se sluší dodat, že krom Bluetooth 5.4 disponují Horizony Wi-Fi konektivitou 802.11 a/b/g/n/ac/ax a nechybí ani kabelové připojení RJ-45 s využitím nějakého pěkného, dobře stíněného kabelu z naší nabídky.

Systém reproduktoru podporuje zvukové formáty AAC, ALAC, DSD128, FLAC 24bit/192kHz, MP3, WAV i WMA. Z formátů prostorového zvuku pak naleznete podporu pro DSD Dolby Digital+, LPCM, Dolby Atmos, Dolby Digital a Dolby TrueHD. Pod efektním kovovým magnetickým krytem naleznete vstupy 1 x analogový RCA, 1 x digitální optický, 1 x HDMI eARC a 1 x USB-C pro přehrávání z počítače, nebo připojení SSD disku. Pokud se tedy podíváme na formáty je jasné, že je zde i DSP procesor, který vám pomůže čarovat se zvukem. Jeho ovládání je trochu nešikovně, ale vlastně asi naschvál skryté do informace o právě hrající skladbě v aplikaci HEOS. Ta je zobrazena na spodní části otevřené aplikace. Pokud na ni kliknete, zobrazí se přes celý displej a dole pod hlasitostí je malá ikonka představující šoupátka ekvalizéru.

zdroj: Avitsmart

Ťuknete na ni a dostanete tři možnosti: AUTO – což je vyvážený zvuk pro všechny vstupy a formáty, který obstará automatika. Druhou volbou je Sound Master – ta slibuje zvuk pro soustředěný poslech od zvukových mistrů Marantz. No a třetí má název My Mirage. Byl jsem zvědav, neboť znám stíhačky Mirage i tiskový software Mirage Dinax a oboje je skvělé. Třetí možnost po rozkliknutí nabízí konečně tři šoupátka, která vám pomohou s nastavením vlastního zvuku. A tady se začínají dít neuvěřitelné věci.

My Mirage DSP vám umožňuje vyladit si zvuk dle vašeho prostoru na dokonalou zvukovou scénu. Vřelost, Prostorovost a Čistota se ovládají v rozsahu +/- 50 kroků. Basy umožňuje nastavení v oddílu Vřelost zvuku. Ano, doslova tak je to označeno. Nastavení objemu basů v závislosti na velikosti a zatlumení prostoru. Jen pro info, v našem 30 m2 obývacím pokoji, nízké rákosové stropy, podlaha z masivních prken, nábytek z masivu a vlněný koberec přes 2/3 prostoru jsem našel zalíbení v hodnotě +24. Prostorovost a Čistotu jsem bez váhání nastavil na maximálních +50 a neudělal jsem chybu, neboť jsem okamžitě získal obrovskou scénu s krystalicky čistým a éterickým zvukem. Zázrak!

zdroj: Avitsmart

Nebylo to jako nějaké šavle na basech a na výškách nahoru, prostě čistý zvuk zaplnil místnost. A my, s mojí ženou chodili kolem stolu uprostřed pokoje a hledali, kde to hraje blbě. Nikde. I přes chodbu na toaletě to hrálo hezky. Uvnitř prostoru jste si připadali obklopeni zvukem, ale přitom s těžko uvěřitelnou lokalizací nástrojů Smáli jsme se saxofonistovi „schovanému za skříní“ a houslistovi „sedícímu na skříni“. Když jsem zavřel oči, domníval jsem se, že Eric Clapton sedí naproti mně. Jakákoliv elektronika, veškerá klasika, jazz, rock, pop, pokud je to alespoň trochu dobře nahrané, je to všeobjímající. Pokud jsem stále jen dělal blbé úšklebky nad termínem Spatial Audio, už je nedělám, pokud jsem se sám sebe ptal, proč by hudba měla být v Dolby Atmos, už to vím. Jen k tomu potřebujete správného parťáka.

Jsme první studio v zemi, kde si můžete obě novinky z dílny Marantz poslechnout. Ceny jsou dle našeho názoru úměrné použité technologii, s ohledem na výbavu a vstupy vlastně nic jiného krom gramofonu s předzesilovačem a dejme tomu CD přehrávačem nepotřebujete. Navíc je zde HDMI eARC, takže možná využijete i připojení BluRay disku přes váš televizor pro krásný zvuk jednoduchého, ale zvukově parádního kina. Možností je vlastně spousta, pro malý i velký prostor. Já testoval pokoj 6 x 5 m a naplnil jsem jej fantastickým zvukem na 50 % hlasitosti. V čistotě, bez zkreslení, se vším co tam má být.

Tak přijďte do našeho showroomu, stojí to za to!

www.avitsmart.cz