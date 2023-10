Polsko na neformálním summitu EU v Granadě nepodpořilo prohlášení o migraci

Neformální summit EU v Granadě skončil, Polsko podle premiéra Mateusze Morawieckého na jednání odmítlo prohlášení týkající se migrace. Podle nejmenovaného unijního představitele tak ze summitu sice vznikla závěrečná deklarace, kterou odsouhlasily všechny státy, nicméně otázka migrace je obsažena pouze ve zvláštním prohlášení předsedy Evropské rady Charlese Michela.

„Jsem premiérem Polské republiky. Jsem odpovědný za bezpečnost Polska a jeho občanů. Proto jako odpovědný politik odmítám celý odstavec závěrů summitu, který se týká migrace,“ napsal Morawiecki na sociální síti X.

Jestem premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadam za bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.



Dlatego jako odpowiedzialny polityk oficjalnie ODRZUCAM cały paragraf konkluzji szczytu dotyczący migracji.



Polska jest i pozostanie bezpieczna pod rządami @pisorgpl!… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 6, 2023

„Migrace je evropskou výzvou, která vyžaduje evropskou reakci. Protiprávní migraci je třeba okamžitě rozhodným způsobem řešit. Nedovolíme, aby pašeráci rozhodovali o tom, kdo vstoupí do EU,“ uvádí se v prohlášení předsedy Evropské rady, které se týká migrace. Hovoří se v něm také o komplexním přístupu k migraci, o partnerství se zeměmi původu a tranzitu, o účinnější ochraně vnějších hranic EU či o rozhodném boji proti organizovanému zločinu a obchodování s lidmi.

Ve svém vystoupení na závěrečné tiskové konferenci Michel uvítal středeční shodu velvyslanců zemí EU na poslední části dlouhou dobu vznikajícího migračního balíčku. Jak dodal, jde o dobrý signál, je ale potřeba pokračovat v práci. „Musíme více spolupracovat, bojovat se zločineckými skupinami, být v kontaktu se zeměmi původu a zlepšit návraty domů těch, kterým nebylo dovoleno v EU zůstat,“ dodal.

Stejný postoj vyjádřil před odletem z Granady český premiér Petr Fiala, který přivítal debatu o těchto bodech. „Současná podoba migrační a azylové politiky Evropské unie nevyhovuje a není schopna čelit nelegální migraci. Musíme změnit náš přístup,“ uvedl.

Vrcholná schůzka přišla v době, kdy se EU potýká s nárůstem počtu nelegálních vstupů na své území a kdy některé země včetně ČR obnovují hraniční kontroly. Počty příchozích nicméně zůstávají hluboko pod údaji z roku 2015, kdy se přes Středozemní moře do unie dostalo více než milion běženců. EU se od té doby neshodla na novém přístupu k imigraci a způsobu, jak zátěž sdílet.

„Postup by měl být společný, protože budeme-li to dělat individuálně, tak máme mnohem menší šanci na to, abychom tento problém zvládli,“ řekl Fiala. Připomenul, že Česko nepodpořilo nejnovější kompromis mezi členskými státy ohledně imigračních procesů v krizových situacích. „Ta debata bude ale probíhat dál, žádný migrační pakt přijat nebyl,“ dodal s odkazem na nadcházející vyjednávání s Evropským parlamentem o finální podobě balíčku.

Dalším z klíčových témat summitu bylo kromě migrace i rozšíření EU, o něž nyní usiluje osm států s postavením kandidáta na členství. Ze zemí, které už zahájily vstupní rozhovory, jsou nejdále Srbsko a Černá Hora.

Unijní země v polovině roku deportovaly podle Eurostatu o 29 procent více imigrantů

Počet imigrantů deportovaných ze zemí Evropské unie ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 29 procent v porovnání se stejným obdobím loňského roku, většina byla z Francie a Německa, uvedl dnes evropský statistický úřad Eurostat na svém webu.

Nařízení opustit EU dostalo v daném období 105 865 neunijních občanů, z toho bylo 26 600 deportováno, většina z nich do země mimo Evropskou unii. Nejvíce nařízení k opuštění země vydala Francie (téměř 35 000) a Německo (téměř 11 000), nejméně pak Slovensko (několik set). Česko bylo na 12. místě s asi dvěma tisíci vydanými nařízeními.

Mezi národnostmi, které tato nařízení nejčastěji dostávaly, bylo nejvíce Maročanů a Alžířanů (po osmi procentech), Turků (pět procent), Gruzínců (pět procent) a Afghánců (čtyři procenta).

Zatímco počet osob, které následkem nařízení k deportaci území dané země skutečně opustily, zůstává v posledním roce a půl podobný a pohybuje se kolem 20 000, počet nařízení k opuštění území byl nejvyšší koncem loňského roku a od té doby pozvolna klesá.