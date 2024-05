Pacientský spolek žádá o uzákonění pravidel pro samopěstování konopí

Pacientský spolek pro léčbu konopím (KOPAC) žádá o uzákonění pravidel pro pěstování konopí pro vlastní potřebu. Podle organizace se nedaří nemocným dostupnost léčebného konopí v Česku zajistit, měli by tak mít možnost bez trestu si potřebné množství opatřit sami. Mohli by si ho vypěstovat, nebo by to za ně mohly udělat konopné kluby. KOPAC se kvůli tomu obrátil na národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. ČTK to sdělila ředitelka spolku Hana Vágnerová.

Vobořil s experty připravil návrh zákona o nakládání s konopím. Norma měla původně řešit zdanění, pravidla pro legální pěstování, fungování konopných klubů, licencovaný prodej i vývoz. Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Loni schválila svůj plán proti závislostem, v němž počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Tento krok opakovaně doporučila i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Regulovaný trh odmítají lidovci. KOPAC v dopise Vobořilovi píše, že stát dlouhodobě není schopen zajistit konopí na předpis potřebným. Dlouhodobě požaduje dekriminalizaci pacientů a jejich rodin při samozásobení. Podle výroční zprávy o závislostech, kterou by měla ve středu projednávat vláda, v roce 2022 konopí jen k léčení v posledním roce užilo tři až pět procent lidí nad 15 let. Mezi osobami nad 65 let to bylo skoro osm procent. Po přepočtu si předloni k utlumení bolestí, křečí či kožních a jiných potíží vzalo konopí kolem čtvrt milionu lidí. Lékárny vydaly na recept léčiva ale 6079 nemocným. "Řadě pacientů tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňující jejich příznaky," uvedl KOPAC. Podotkl, že i když je samopěstování teď nelegální, považuje ho u nemocných za ospravedlnitelné a pochopitelné. Podle spolku si část pacientů kvůli svému stavu nezvládne konopí sama pěstovat a zákon by měl počítat s tím, aby to za něm mohly udělat konopné kluby, nebo aby si potřební mohli účinnou látku opatřit na přísně regulovaném trhu. Podle šéfa spolku Racionální regulace (RARE) Roberta Veverky by zákon s přísnou regulací přispěl ke snížení zdravotních rizik, ochránil mladé, omezil nelegální trh a šetřil i výdaje za represi. Veverka uvedl, že zkušenosti z ciziny ukazují, že prohibice není udržitelná. Návrhem zákona by se měli zabývat lídři koaličních stran. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pondělí novinářům řekl, že lidovci jsou sice pro dekriminalizaci, ale ne pro zavedení regulovaného trhu. Výhrady mají i k samopěstování. "Nějakou dohodu si umím představit, ale velmi obezřetnou, určitě ne na tom původním návrhu. Můžeme se bavit, jakým způsobem samopěstování řešit, ale opravdu ve velmi omezené míře," řekl Jurečka.