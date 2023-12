Osobností roku časopisu Time je zpěvačka Taylor Swiftová - v těžké době je „zdrojem světla“

Americká popová hvězda Taylor Swiftová se stala letošní osobností roku časopisu Time. Podle jeho vydavatelů je „zdrojem světla“ a dokáže promlouvat k lidem po celém světě tak jako nikdo jiný. Rodačka z Pensylvánie si titul vysloužila v roce, kdy zahájila masivní světové turné a uvedla veleúspěšný koncertní film.

Americký časopis ve zdůvodnění své volby uvedl, že letošní osobnost roku je v dosavadním seznamu výjimkou, neboť většinou byli takto titulováni muži, často státníci či podnikatelští velikáni. Loni například Time vybral ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o rok dříve zase miliardáře Elona Muska.

„Osoba, jejíž jedinečný vliv se projevil během roku 2023, nezastávala žádnou z těchto rolí,“ uvádí Time. „V rozděleném světě, kde selhává příliš mnoho institucí, našla Taylor Swiftová způsob, jak překonávat hranice a být zdrojem světla. Nikdo jiný na planetě nedokáže tak dobře zapůsobit na tolik lidí,“ pokračuje komentář.

Kariéra Swiftové v showbusinessu trvá již téměř 20 let a dnes 33letá zpěvačka během ní vystřídala různé žánrové odstíny i styly vystupování, stále si však dokáže držet obrovskou popularitu. Různými fázemi, kterými si od vydání prvního alba v roce 2006 prošla, fanoušky provází její světové turné The Eras Tour, které zahájila v březnu v americké Arizoně. Šňůra desítek vystoupení má skončit za rok v kanadském Vancouveru, přičemž po prvotním oznámení kvůli enormnímu zájmu počet zastávek ještě narůstal.

„Zdá se mi to jako průlomový moment v mojí kariéře, ve 33 (letech),“ řekla umělkyně časopisu Time. „A poprvé v životě jsem byla mentálně dost silná na to, abych zvládla všechno, co se s tím pojí,“ pokračovala.

Swiftová má na kontě deset studiových alb, z nichž to poslední nazvané Midnights vyšlo loni na podzim. Je držitelkou 12 cen Grammy a mnoha dalších ocenění, letos také uvedla film složený ze záběrů z letošních vystoupení v Los Angeles. Snímek nazvaný Taylor Swift: The Eras Tour jen během tří týdnů od premiéry v kinech po celém světě utržil 200 milionů dolarů (4,5 miliardy korun) a je označován za nejvýdělečnější koncertní film všech dob.

Nyní svůj úspěšný rok korunuje fotografií na obálce Time. Ten osobnost roku vyhlašuje již téměř 100 let, přičemž se snaží vybírat jednotlivce, „kteří během posledních 12 měsíců nejvíce utvářeli titulky, v dobrém i ve zlém“.

Swiftová byla v letos v titulcích skloňovaná z mnoha důvodů, od své hudební tvorby až po ekonomické dopady svého turné na města, která si zvolila pro jednotlivé zastávky. Politici v několika zemích apelovali, aby zahrála právě u nich, její koncert v americkém Seattlu podle místní seizmoložky vyvolal otřesy odpovídající zemětřesení o síle 2,3 stupně, univerzity pořádají semináře zaměřené na její texty a na její vztah s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem byl v říjnu tázán i mluvčí Bílého domu.

„Tohle je rok, kdy Swiftová dosáhla jakési jaderné fúze: skloubila umění a podnikání a vypustila energii historického rozsahu,“ píše Time. „Dosáhla toho tak, že se zaměřila na to, co umí lépe, než kdokoli jiný: bavit lidi a psát písničky, které je zasahují,“ uvádí časopis.