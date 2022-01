Osobnější snímky platilo ANO, tvrdí Schillerová

Osobnější snímky a videa exministryně Aleny Schillerové, které pořídili pracovníci ministerstva financí a které nesouvisely s ministerskou agendou, platilo hnutí ANO. Schillerová to uvedla v ČT v Otázkách Václava Moravce v reakci na to, že Seznam Zprávy přišly s tím, že ministerstvo pod jejím vedením za platy profesionálního fotografa a kameramana zaplatilo od září 2020 do konce loňského listopadu 1,93 milionu bez odvodů.

Podle serveru profesionální fotograf David Šedivý pořizoval snímky Schillerové zejména na instagram. Na ministerstvo nastoupil loni v lednu. Kameraman Jakub Konečný měl na starosti hlavně videa na facebook. Do úřadu přišel v září 2020. Oba dva skončili na vlastní žádost loni v listopadu poté, co se šéf ODS Petr Fiala stal premiérem, upozornil už dříve Deník N. Schillerová uvedla, že kameraman i fotograf byli zaměstnanci tiskového odboru. „To sloužilo prezentaci ministerstva financí. Pokud tam byly (fotky a videa) osobnějšího rázu, nebo se to netýkalo agendy ministerstva financí, tak oni fakturovali hnutí. A fakturovali pravidelné částky. A hnutí jim za to platilo," řekla Schillerová. „Přiblížit složitou problematiku ministerstva" Uvedla, že se jako ministryně financí a vicepremiérka snažila přiblížit složitou problematiku jako rozpočet, kompenzační bonus či státní záruky a zaměstnanci pracovali i na „multimediálním obrazu" ministerstva. „Uznávám jednu věc, že tam byla celá řada mých fotek spíš osobnějšího rázu, já jsem taková, že když něco dělám, tak to dělám na 150 procent. Někdy to přeženu, to uznávám," řekla Schillerová. Bývalá ministryně financí je na sociálních sítích velmi aktivní. Někteří vládní politici ji jako někdejší správkyni státní pokladny kritizovali za to, že využívala práci fotografa a kameramana za peníze daňových poplatníků k osobní prezentaci. Schillerová se v pátek vyjádřila, že takové pozice jsou v dnešní době běžné v institucích a úřadech, které berou vztah s veřejností vážně. „Nepotřebuji fakt videa s pávem, abych zvýšil povědomí o ministerstvu financí tím, že každý, kdo uvidí páva, si vzpomene, že musí platit daně," řekl v OVM ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podotkl, že i s odvody a fondem kulturních a sociálních potřeb jsou náklady na oba pracovníky skoro tři miliony korun. Schillerovou opakovaně označil za „ministryni instagramu".