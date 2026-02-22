Olympijské zlato slaví po 46 letech hokejisté USA, po strhující bitvě zdolali Kanadu 2:1 v prodloužení
22. 2. 2026 – 17:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Olympijský turnaj hokejistů vyhráli po 46 letech Američané. Ve finále v Miláně porazili Kanadu 2:1 v prodloužení. Vítězný gól dal v čase 61:41 útočník Jack Hughes po nahrávce, kterou mu adresoval Zach Werenski. Druhou asistenci si připsal gólman Connor Hellebuyck, jen měl na kontě 41 zákroků. Týmu USA zařídili třetí zlato pod pěti kruhy po triumfech v letech 1960 ve Squaw Valley a 1980 v Lake Placid.
Američany, kteří jsou také úřadujícími mistry světa, poslal do vedení přesně po šesti minutách Matthew Boldy. Před koncem druhé třetiny vyrovnal Cale Makar. V prodloužení ukončil dramatickou bitvu Jack Hughes, jehož bratr Quinn zařídil rovněž gólem v nastavení při stejném skóre postup přes Švédy ve čtvrtfinále.
Kanaďané, kteří bojovali o desáté zlato, poprvé prohráli finálový zápas na olympijských turnajích za účasti hokejistů z NHL. Po 32 letech od her v Lillehammeru získali stříbro, celkově páté.
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl zvolen kanadský útočník Connor McDavid, který vyhrál kanadské bodování. Zároveň byl zvolen i nejlepším útočníkem. Nejlepším obráncem se stal Quinn Hughes a brankářem Hellebuyck.
Kanada, která hrála o zlato po 12 letech, se nakonec musela obejít bez kapitána Crosbyho, jenž odstoupil kvůli zranění ze čtvrtfinálového utkání s Českem. Hvězdný útočník, který už dvakrát ZOH v letech 2010 a 2014 vyhrál, se tak rozhodl po rozhovoru s koučem Jonem Cooperem. "Nechtěl nikoho vystavit nebezpečí - sebe a ani tým," uvedl Cooper.
První velkou šanci měl ve čtvrté minutě po pěkné souhře Celebrini, Hellebuycka však neprostřelil. Boldy si to přesně po šesti minutách namířil středem kanadské obrany, dloubnul si puk přes hokejky soupeřů, pak s ním ještě znovu zažongloval a bekhendem po ledě překonal Binningtona. Chybu Bradyho Tkachuka Kanaďané nepotrestali, při jejich oslabení v 18. minutě Binnington vychytal Matthewse.
Od druhé třetiny nabrala hra strhující tempo, které přineslo řadu zajímavých okamžiků. Thompson mohl zvýšit bekhendovým blafákem, Binnington fantasticky zasáhl. Na druhé straně ujel před polovinou základní doby McDavid, na Hellebuycka však nevyzrál.
Na trestnou lavici šel jen pár sekund nato Guentzel, brzy ho následoval McAvoy a Kanada měl k dispozici 93 sekund dlouhou přesilovku pět na tři. Celebrini dvakrát zakončoval, ale Hellebuyck vychytal jeho i Marchanda. Ve 37. minutě neuspěl ranou na bližší tyčku Makar, o chvilku později to ze stejné parkety zkusil na zadní tyč a vyrovnal. Guentzel pak v posledních sekundách nastaveným držadlem hokejky usměrnil kotouč po Faberově ráně do brankové konstrukce.
Kanaďané ovládli druhou třetinu na střely mezi tyčky 19:8 a v podobném duchu se nesl i úvod třetí části. Toews zakončoval do prázdné branky, ale Hellebuyck fantastickým zákrokem zblokoval jeho pokus na poslední chvíli širokou částí brankářské hole.
Ve 45. minutě ujel do sóla Celebrini, ale Hellebuyck po McDavidovi skvěle ustál i tento nájezd druhého nejproduktivnějšího hráče turnaje. V 50. minutě šokoval všechny přítomné MacKinnon, když zblízka minul zcela odkrytou branku. Na druhé straně mohli jít okamžitě do vedení Američané, Binnington byl proti.
O chvilku později přečkali Američané obrovský závar před svým brankovištěm. Podařilo se jim to i díky tomu, že při Wilsonově dorážce zaskočil McAvoy pohotově na brankové čáře za svého gólmana.
V 54. minutě se otevřela jedinečná možnost před Američany, když fauloval vysokou holí Bennett a musel na trestnou lavici na 2+2 minuty. V přesilovce měl velkou šanci Matthew Tkachuk, dostat kotouč za Binningtonova záda ale nedokázal. Dlouhou početní výhodu navíc zkrátil Jack Hughes rovněž po faulu vysokou holí. Dalších 49 sekund se hrálo čtyři na čtyři, ve zbytku přesilovky měla Kanada obrovský tlak, ale v základní hrací době vítězný gól nepadl.
Rozhodnout se proto muselo v prodloužení. Hned v jeho úvodu pálil bez přípravy Quinn Hughes, Binnington se blýskl vynikajícím zákrokem. Američané pak rozhodli ve chvíli, kdy proti sobě měli hvězdné supertrio - McDavida, MacKinnona a Makara. Werenski odstavil v souboji o puk MacKinnona, našel Jacka Hughese a ten rozpoutal velké oslavy svého týmu.
Američané s Kanaďany zúčtovali za finálovou prohru z Vancouveru 2010 a také za rok starou porážku z finále Turnaje čtyř zemí. V obou případech podlehli rivalovi 2:3 v prodloužení. Po utkání připomněli památku Johnnyho Gaudreaua, tragicky zesnulého v srpnu 2024.