Olomouc zdolala ve finále Spartu a zahraje si evropské poháry

15. 5. 2025 – 6:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Fotbalisté Olomouce překvapivě porazili ve finále domácího poháru obhájce trofeje Spartu 3:1 a zajistili si účast ve hlavní fázi evropských pohárů.

Sigma ovládla MOL Cup podruhé v samostatné historii a poprvé od roku 2012. Tehdy u toho jako hráč nechyběl její současný trenér Tomáš Janotka. Pražané se představili ve čtvrtém finále po sobě, potřetí ale neuspěli. S osmi prvenstvími zůstávají dál nejúspěšnějším týmem soutěže od rozdělení federace.

Hanáci na Andrově stadionu rozhodli o nečekaném triumfu třemi góly už v prvním poločase. V jeho úvodu i závěru se trefil Filip Zorvan, v nastavení se prosadil Matěj Mikulenka. Po hodině hry snížil z penalty střídající Albion Rrahmani.

Olomouc si vítězstvím zajistila start v srpnovém 4. předkole Evropské ligy. Pokud v něm neuspěje, zahraje si ligovou fázi Konferenční ligy. Naposledy v hlavní soutěži pohárů startovala v sezoně 2004/05, kdy se ještě hrálo od začátku vyřazovacím způsobem na dva zápasy, v roce 1992 dokonce postoupila do čtvrtfinále Poháru UEFA.

Naopak Sparta pro příští sezonu stále nemá účast v pohárech jistou. V lize musí skončit na čtvrtém místě, které jí aktuálně patří s dvoubodovým náskokem na Jablonec. Pokud by Severočeši Spartu v závěrečných dvou kolech nadstavby předstihli, poprvé od sezony 1982/83 by Letenští v Evropě chyběli.

"Hráči zaslouží fakt absolutorium za to, jak nejenom dneska, ale celým pohárem projeli, protože nikdo nemůže zpochybnit to, že vítězství v poháru je zasloužené a ve správných rukách. Dokázali jsme vyřadit první, třetí a čtvrtý tým tabulky. Měli jsme strašně těžký los a mančaft předvedl něco neuvěřitelného," řekl Janotka na tiskové konferenci.

V brance Sparty namísto jedničky Vindahla dostal přednost Surovčík, který odchytal předchozí tři pohárové zápasy. Úvodnímu výkopu předcházela česká hymna. Už po 16 sekundách dostal olomoucký kapitán Breite žlutou kartu po nárazu do Haraslína.

Po necelých čtyřech minutách hry papírový favorit poprvé inkasoval. Sláma odcentroval do vápna, Mikulenka na míč nedosáhl, ale po sérii odrazů se balon dostal k úspěšně zakončujícímu Zorvanovi. Letenskému týmu dal gól i ve třetím soutěžním utkání v aktuální sezoně. V březnovém ligovém duelu na Andrově stadionu při porážce 1:2 ale vedle vstřelené branky neproměnil penaltu.

Sparta poprvé vážněji ohrozila Hanáky ve 20. minutě, kapitán Panák ale z vápna zamířil mimo tři tyče. O chvíli později Pokorný před šestnáctkou ostře fauloval Sadílka a Haraslín vystřelil těsně vedle. Navzdory zakončení sparťanského křídelníka hlavní sudí Rouček k nelibosti olomouckých hráčů nařídil za zákrok přímý kop, z něhož ale Laci zeď nepropálil. Vzápětí se k balonu ve vápně dostal Vydra, jenže také branku netrefil. Neprosadil se ani Kuchta.

Stejně jako úvod se Sigmě povedl i závěr první půle, jímž definitivně rozhodla o překvapivém zisku poháru. Nejprve Zorvan na první pohled z úhlu spíše centroval, než střílel, jenže Surovčík situaci podcenil, na balon nedosáhl a po jeho velké chybě Pražané prohrávali o dvě branky. Devětadvacetiletý záložník navázal na dvě semifinálové trefy, jimiž přispěl k výhře 3:2 v Ostravě.

Za další tři minuty si Mikulenka naběhl před branku na Slámův centr a zblízka dovršil snový poločas pro Hanáky. Sláma si připsal asistenci už u druhé branky.

"Naprosto souhlasím s tím, že to nebyl výkon hodný Sparty. Všichni za to neseme zodpovědnost. Je strašné, když hrajete finále a po půli prohráváte 0:3. V takovém zápase se to nemůže stát," prohlásil dánský trenér Sparty Lars Friis.

Na začátku druhého dějství mohli domácí přidat čtvrtý zásah, Mikulenka ale z dorážky přestřelil. Po necelé hodině střídající Preciado, který nebyl na hřišti ani minutu, napálil Navrátilovu ruku ve vápně a Rouček po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pro hosty penaltu. Rrahmani se z ní nemýlil a skóroval ve druhém soutěžním duelu za sebou.

V 71. minutě Preciado fauloval v rohu hřiště ležícího Navrátila a dostal žlutou kartu. Podle opakovaných záběrů ale olomouckému hráči úmyslně šlápl na lýtko. VAR ale překvapivě do hry nezasáhl. Krátce nato Mikulenka zblízka přestřelil. Před vypršením základní hrací doby Rrahmani ostře vletěl do souboje s Pokorným a strhla se hromadná šarvátka. Kosovský reprezentant ale také dostal jen napomenutí. Červenou kartu obdržel lékař Sparty Hrdlička, který podle oficiálního zápisu během přerušení udeřil Krále dlaní do obličeje, což je patrné i z televizních záběrů.

Sigma ani nemusela odolávat tlaku Sparty a bez problémů dovršila nečekaný triumf. V této sezoně v poháru postupně vyřadila Bzenec, Žižkov, Kroměříž, Slavii Praha a Ostravu. Sparta prohrála čtvrtý soutěžní zápas v řadě. "Velké zklamání. Tohle bohužel není výkon hodný Sparty, ani sezona. Těžké pocity," prohlásil obránce Pražanů Martin Vitík.

Fanoušci obou táborů po závěrečném hvizdu vyslyšeli prosbu pořadatelů a na hrací plochu nevstoupili.