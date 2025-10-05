Okamura chce, aby se hnutí SPD podílelo na vládě s ANO
5. 10. 2025 – 15:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda SPD Tomio Okamura chce, aby se jeho strana podílela na vládě s vítězným hnutím ANO.
Zároveň preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci a nikoliv poslanci. Chce také, aby SPD mělo zastoupení ve vedení Sněmovny. Nově zvolený poslanec za Motoristy sobě Oto Klempíř by doporučoval, aby se Motoristé také účastnili ve vládě. Okamura a Klempíř to uvedli v dnešní Partii na televizi CNN Prima News.
Hnutí ANO, které ve volbách získalo přes 34 procent hlasů, preferuje podle místopředsedkyně Aleny Schillerové jednobarevnou vládu s podporou dalších stran. Další variantou je podle ní jednání o přímé účasti dalších stran ve vládě. "Ale je důležitý program. Nehodláme dělat ústupky z našich programových priorit," uvedla Schillerová.
Okamura zmínil, že by SPD ve vládě zajímaly například resorty vnitra, obrana nebo ministerstvo dopravy. Uvedl také, že jeho představou odborníka je manažer, který se oboru úspěšně věnuje.
"Vždycky jsme se profilovali na tématu bezpečnosti, takže nás třeba zajímá ministerstvo vnitra. Dotýká se nás samozřejmě bezuzdné vyzbrojování směrem do zahraničí, které předvádí Fialova vláda, takže bychom rádi věděli, co se děje na obraně. Našim voličům strašně vadí, že se dostatečně nestaví dálnice a že jsou přeplněné vlaky, takže i takové ministerstvo dopravy je určitě hodně praktické a důležité ministerstvo," uvedl Okamura.
SPD bude mít ve Sněmovně deset poslanců místo stávajících 20, dalších pět křesel získali nečlenové SPD z její kandidátky. Hnutí bude podle Okamury usilovat o to, aby se neúspěšní současní poslanci za SPD i po volbách zapojili. Zmínil například poslankyni Karlu Maříkovou. První zasedání klubu se sejde v úterý odpoledne, sdělil ČTK dosavadní předseda frakce Radim Fiala.
V končící Poslanecké sněmovně i přes větší počet křesel SPD svého místopředsedu neměla. Zastoupení ve vedení Sněmovny budou chtít mít podle poslance Marka Bendy (ODS) a Věry Kovářové (STAN) i ODS a STAN. Schillerová uvedla, že o obsazení míst ve vedení Sněmovny bude ANO jednat s budoucí opozicí a zároveň řekla, že se chce vrátit k původnímu počtu místopředsednických míst. V současnosti jich je šest, v předchozím volebním období bylo o jednoho méně.
Hnutí ANO vyhrálo letošní volby do Poslanecké sněmovny se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů. Druhá byla koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 23,36 procenta hlasů před Starosty s 11,23 procenta hlasů. Piráti se Zelenými obdrželi 8,97 procenta hlasů, SPD s Trikolorou, Svobodnými a PRO 7,78 procenta a strana Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů.