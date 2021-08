Odveta za kábulský atentát: USA v Afghánistánu zabily plánovače IS

Spojené státy na východě Afghánistánu s pomocí dronu podnikly útok na údajného plánovače organizace Islámský stát (IS). Šlo o reakci na teroristický útok, při němž ve čtvrtek u kábulského letiště přišlo o život nejméně 169 Afghánců a 13 amerických vojáků.

„Bezpilotní letoun Reaper, který odstartoval z Blízkého východu, zasáhl radikála v autě, v němž seděl s dalším členem Islámského státu. Oba byli při úderu zabiti,“ prohlásil armádní mluvčí William Urban. „Nevíme o tom, že by si útok vyžádal nějaké civilní oběti,“ dodal. Washington se domnívá, že zabitý člen IS byl zapojen do plánování útoků proti Spojeným státům v Kábulu. Prohlášení ovšem neuvádí, zda se přímo podílel na čtvrtečním útoku u bran letiště.

Úder byl proveden v provincii Nangarhár východně od Kábulu, která je považována za baštu skupiny Islámský stát - Chorásán, afghánské odnože teroristické organizace IS. Předpokládá se, že se tam skrývá většina extremistů z řad této organizace, která je považována za nejnásilnější islamistickou skupinu v Afghánistánu a je nepřítelem Západu i Tálibánu.

Spojené státy úder provedly necelých 48 hodin po sebevražedném atentátu v Kábulu, k němuž se přihlásila právě skupina Islámský stát - Chorásán. Vzdušný útok proti IS je naplněním slibu amerického prezidenta Joea Bidena národu, že pachatelé atentátu na letiště se nebudou moci schovat. Zástupci Pentagonu v pátek potvrdili, že jsou připraveni na jakoukoli odvetnou akci, kterou prezident nařídí.

Americká vláda vydala v souvislosti se situací v Afghánistánu nové varování a vyzvala americké občany, aby se nezdržovali u bran kábulského letiště, protože hrozí další útoky. Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že nadále existují konkrétní, věrohodné hrozby proti letišti.

Od poloviny srpna, kdy se moci v Afghánistánu ujal Tálibán, se ze země snaží přes kábulské letiště dostat tisíce lidí. V uplynulých dvou týdnech bylo z Kábulu evakuováno více než sto tisíc osob. Jsou mezi nimi převážně cizinci a jejich afghánští spolupracovníci. Spojené státy chtějí pokračovat v evakuacích do 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu.