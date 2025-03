Odhalení století? Trump slibuje zveřejnění tisíců spisů o atentátu na JFK

Po desetiletích spekulací a konspiračních teorií by veřejnost mohla konečně nahlédnout do zákulisí jednoho z největších politických mystérií americké historie.

Prezident Spojených států Donald Trump uvedl, že jeho administrativa v úterý zveřejní přibližně 80 000 stran dokumentů o atentátu na Johna F. Kennedyho, jehož vražda podněcuje konspirační teorie již více než šest desetiletí. Trump v pondělí při projevu v Kennedyho centru uvedl, že zveřejněné materiály budou obsahovat „spoustu čtení“ o atentátu na 35. prezidenta USA, který byl zavražděn v Dallasu v Texasu dne 22. listopadu 1963.

„Nevěřím, že budeme cokoliv redigovat. Řekl jsem: ‚Prostě nic neredigujte, nemůžete redigovat,‘“ řekl Trump novinářům. „Ale chystáme se zveřejnit spisy o JFK.“ Na otázku, zda viděl obsah těchto dokumentů, Trump uvedl, že je s jejich obsahem obeznámen.

Prezident Kennedy s manželkou Jacqueline v osudný den na návštěvě Dallasu | zdroj: Profimedia.cz

Trumpovy poznámky přicházejí po lednovém výkonném nařízení, které nařizuje zveřejnění všech zbývajících dokumentů týkajících se atentátu na JFK, stejně jako spisů souvisejících s vraždami Roberta F. Kennedyho a bojovníka za občanská práva Martina Luthera Kinga Jr.

Na základě tohoto nařízení Trump pověřil ředitelku národní zpravodajské služby, Tulsi Gabbardovou, aby do 15 dnů předložila plán na „úplné a kompletní zveřejnění“ spisů o atentátu na JFK. Minulý měsíc FBI uvedla, že při prověřování dokumentů v rámci splnění nařízení objevila přibližně 2 400 nových souborů souvisejících s atentátem.

Okolnosti smrti JFK fascinují americkou společnost už desetiletí a průzkumy ukazují, že většina Američanů pochybuje o oficiálních vysvětleních tohoto případu. Podle průzkumu Gallup z roku 2023 uvedlo 65 procent Američanů, že nevěří závěrům Warrenovy komise, která dospěla k závěru, že Lee Harvey Oswald, bývalý příslušník námořní pěchoty USA zatčený v souvislosti s vraždou JFK, jednal při zabití prezidenta sám.

Dvacet procent respondentů v průzkumu uvedlo, že věří, že Oswald spolupracoval s americkou vládou, zatímco 16 procent se domnívalo, že pracoval pro CIA.

Prezidentská kolona projíždí ulicemi Dallasu jen pár minut před atentátem | zdroj: Profimedia.cz

Během svého prvního funkčního období Trump slíbil zveřejnit všechny zbývající dokumenty týkající se atentátu, ale nakonec odhalil pouze přibližně 2 800 dokumentů poté, co CIA a FBI požádaly o zadržení tisíců stran materiálů kvůli dalšímu přezkoumání.

Administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena zveřejnila asi 17 000 dalších záznamů, čímž snížila počet nezveřejněných souborů na méně než 4 700, a to buď částečně, nebo zcela.

Podle Národního archivu úřady dosud zveřejnily více než 99 procent z přibližně 320 000 dokumentů přezkoumaných podle zákona o spisech JFK z roku 1992.

Tento zákon nařizoval zveřejnění všech zbývajících dokumentů do 26. října 2017, pokud by prezident neurčil, že jejich odtajnění by způsobilo „identifikovatelnou újmu“ národní obraně, zpravodajským operacím, vymáhání práva nebo zahraničním vztahům natolik závažnou, že by „převážila nad veřejným zájmem na zveřejnění“.