Odborník: Důvodem poptávky po víceletých SŠ je málo míst na čtyřletých oborech

Důvodem vysoké poptávky po víceletých gymnáziích v Praze je nedostatek míst na čtyřletém studiu, rodiče tak dávají děti na střední školu z obavy předčasně. Víceletá gymnázia by se ale rozšiřovat neměla. ČTK to dnes řekl pedagog a sociolog Arnošt Veselý v reakci na Dlouhodobý plán rozvoje školství do roku 2028, který v pondělí představil pražský magistrát a podle kterého by se měl počet míst na víceletých gymnáziích navýšit. Plán města však musí schválit ministerstvo školství (MŠMT), které podle platného záměru do roku 2027 navyšovaní kapacit víceletých gymnázií neumožňuje.

Důvodem záměru města navyšování víceletých, zejména pak osmiletých gymnázií je podle radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) například to, že se na ně v Praze hlásí i děti z jiných krajů, a kapacity tak pro Pražany nestačí. Kvůli tomu pak podle něj na gymnázia v Praze nebyli přijati žáci s počtem bodů, který v jiných krajích k přijetí stačil. Na šestiletá gymnázia v metropoli si letos podle údajů ministerstva v prvním kole přijímacích zkoušek dalo přihlášku s nejvyšší prioritou 2529 uchazečů s trvalým bydlištěm v Praze, z čehož přijatých bylo 356. Na osmiletá to bylo 4168 uchazečů a přijato bylo 1018 dětí. Většina nepřijatých sice splnila podmínky přijímacích zkoušek, ale na školy se nedostala z důvodu nedostatečné kapacity. První kolo přijímacích zkoušek se konalo v dubnu, výsledky druhého kola budou k dispozici 21. června. "Jedním z důvodů, proč je tak velká poptávka po víceletých gymnáziích, je nedostupnost těch čtyřletých se všeobecným vzdělávacím oborem. Někteří rodiče tak možná i trochu taktizují. A z obavy z toho, co se bude dít po té deváté třídě, se snaží dostat své děti na všeobecné obory (na SŠ) už takhle brzy," řekl Veselý. Lepším krokem je podle něj rozšiřování kapacit na všeobecném čtyřletém studiu, a to jak gymnaziálního, tak například na lyceích. Důvodem, proč v hlavním městě mají děti vysoké bodové zisky oproti jiným krajům, je podle Veselého mimo jiné to, že více chodí na placené přípravné kurzy, ke kterým mají děti v Praze snadnější přístup. "Děti se už v páté třídě učí na ty testy a více to odráží sociální situaci té rodiny, podle toho, kdo má ekonomické zdroje na ty přípravné kurzy. Více to odráží tyto faktory, než je nějaké vrozené nadání, a je to velmi nespravedlivé," řekl odborník. "A i proto, kdyby jsme ta osmiletá gymnázia v Praze zvýšili, tak ta poptávka bude stejně neuspokojená a nezvýší to určitě tu spravedlnost," sdělil. "Možná by to snížilo určité napětí a nějaký politický tlak, ale ne spravedlnost," dodal. Minimální bodový zisk u jednotných přijímacích zkoušek na šestiletém studiu v Praze byl podle statistik ministerstva 44 bodů, na osmiletém 47. Ve srovnání s ostatními kraji bylo minimum pro přijetí na osmiletá gymnázia v Praze nejvyšší. Nejméně bodů k přijetí bylo potřeba na osmiletých gymnáziích v Ústeckém kraji, a to 12 bodů. Na šestiletých to bylo 13 bodů v Moravskoslezském kraji. Na osmiletá gymnázia v Česku se podle ministerstva letos v prvním kole přijímacích zkoušek nedostalo asi 53 procent uchazečů, u šestiletých gymnázií bylo neúspěšných zhruba 68 procent. Střední školy zřizuje magistrát, dále také zřizuje vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.