Od pondělí se ztíží návrat z pěti evropských zemí do Česka

Od pondělí se ztíží návrat do České republiky z Belgie, Dánska, Švédska, Litvy a San Marina.

Na takzvané mapě cestovatele se posunou z oranžové do červené kategorie značící vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Naopak jednodušší návrat bude z Madeiry. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Změny budou i u dalších států, nemají však vliv na režim při příjezdu do Česka.

Seznam zemí podle míry rizika

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy.

K zemím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Srbsko a Vatikán.

Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Brunej, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Libanon, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené státy a Tchaj-wan.

Do oranžové kategorie značící střední míru rizika se ze zelené přesunou Bulharsko, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko a Slovinsko, z červené Madeira. Zařadí se tak k Finsku, Itálii, Lucembursku a Švýcarsku.

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Andorra, Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Irsko, Island, Litva, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Švédsko a Kanárské a Azorské ostrovy. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží všechny nejmenované státy.

Návrat do Česka

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Ve Slovinsku zároveň v pondělí přestane platit výjimka, podle níž mohou tranzitující osoby vstupovat do země bez omezení. Podmínky budou stejné jako pro všechny jiné přijíždějící, tedy buď předložit potvrzení o vakcinaci proti covidu-19, nebo potvrzení o prodělání této nemoci, anebo platný negativní test na koronavirus.

Od 31. července nemusí před příjezdem absolvovat test děti od šesti do 12 let, po příjezdu musí do pěti dnů na PCR test. Pokud bude negativní, nenásleduje samoizolace. „Upozorňujeme však, že dopravce může stanovit přísnější pravidla, proto všem rodinám doporučujeme si před cestou pečlivě zjistit podmínky dopravce, se kterým cestují,“ uvedlo ministerstvo.

Resort lidem důrazně nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, důvodem je šíření nových mutací koronaviru. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

I u návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test a následně setrvat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.