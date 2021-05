Od pátku se budou moci registrovat k očkování lidé nad 16 let

Lidé ve věku od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června. O vakcínu proti covidu se v současné době mohou hlásit lidé starší 30 let.

Jak uvedl na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO), jde o 1,485 milionu lidí. „Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal. Ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety věku čeká nyní podle něj na první dávku 168 000 lidí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek avizoval, že v neděli padne rozhodnutí, zda se od úterý 1. června spustí registrace pro celou kategorii lidí od 16 let, nebo například pro skupinu lidí od 25 do 29 let. Původně se očekávalo, že se od začátku června budou moci registrovat všichni lidé starší 16 let. Registraci oddálila skutečnost, že na dávku vakcíny stále čeká poměrně velký počet zájemců.

„Je to dáno tím, že nabíhají druhé dávky. Dostáváme nějaké dodávky, lidé chodí na druhé dávky a prvoočkovaní možná musí chvíli čekat. Proto to musíme naplánovat tak, abychom systém třeba ze dne na den nezahltili a lidé čekající na druhé dávky byli doočkováni,“ vysvětlil v pátek ministr.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. Osmdesátníci se očkují od poloviny ledna, sedmdesátníci od začátku března. S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. V neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let, od úterní noci se hlásí lidé ve věku 30 až 34 let.

V sobotu přibylo v ČR 222 případů covidu, o třetinu méně než před týdnem

V Česku v sobotu přibylo 222 potvrzených případů nemoci covid-19, proti minulému týdnu jich bylo o třetinu méně. Nižší nárůst počtu nakažených, necelé dvě stovky, laboratoře naposledy zaznamenaly minulou neděli, nedělní čísla jsou ale většinou nižší než sobotní. Dál také klesá počet nově nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden. V sobotu to bylo 31 případů, předchozí den 32.

V mezitýdenním srovnání ale zdravotníci naočkovali proti covidu o zhruba 1200 méně lidí, když v sobotu aplikovali 41 549 injekcí s vakcínou. Tento týden přitom počty naočkovaných v jednom dni překročily třikrát za sebou 100 000 a byly nejvyšší od začátku vakcinace na konci loňského roku. Od začátku očkování bylo podáno v Česku téměř 5,2 milionu dávek vakcín a plně naočkováno bylo přes 1,4 milionu lidí.

Mezi kraji zůstává nejnižší incidenční číslo, udávající počet nově nakažených na 100 000 obyvatel za posledních sedm dnů, v Karlovarském kraji, a to šest. Nejvyšší je tento údaj nadále ve Zlínském kraji se 49 případy.

Celorepublikové reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, se nicméně k dnešku mírně zvýšilo z 0,68 na hodnotu 0,72. Pokud je menší než jedna, což platí od poloviny dubna, epidemie zpomaluje.

První případ nákazy novým typem koronaviru se v České republice potvrdil na začátku loňského března. Od té doby se covidem prokazatelně nakazilo přes 1,66 milionu lidí a 30 104 nakažených zemřelo. Množství hospitalizovaných s covidem-19 se snížilo k sobotě na 521, přičemž zhruba stovka je ve vážném stavu.

Od pondělí čeká Česko další rozvolnění protikoronavirových opatření, za dodržení dílčích omezení se otevřou vnitřní prostory restaurací, bazény, sauny, wellness, kluby, diskotéky, herny či kasina. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda k tomuto kroku ale přistoupila nikoliv v reakci na zlepšující se epidemickou situaci, ale kvůli rozsudku Nejvyššího správního soudu. Podle soudu totiž nelze uzavírat služby plošně.

Vojtěch plánuje na začátku školního roku plošné PCR testování dětí

Ministr Vojtěch chce na začátku školního roku hromadné plošné testování dětí na covid-19 metodou PCR. V pondělí o tom bude debatovat s ministrem Robertem Plagou (oba za ANO). V pořadu Partie na CNN Prima News Vojtěch uvedl, že chce předejít situaci, která nastala loni po návratu dětí z prázdnin.

Podle ministra zatím neexistuje finální dohoda. Předpokládá nicméně, že testování by se organizovalo „spíše v rámci škol“. Jasnou strategii chce připravit do konce června, aby se školy mohly včas připravit a aby i rodiče dětí věděli, co je čeká.

Do prázdnin už Vojtěch nechce ve školách rušit povinnost nosit roušky a respirátory. Zopakoval, že na ponechání respirátorů bude zatím trvat ve všech dosavadních oblastech. Apeloval také na lidi, aby byli i nadále opatrní.