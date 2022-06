Prasklo to, tak to raději vrátíme: STAN prověřuje dary spojené s obviněným Redlem

Vládní hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v souvislosti s korupční kauzou v pražském dopravním podniku prověřuje obdržené dary. Plánuje, že vrátí všechny dary spojené s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patrně patří mezi trojici obviněných s uvalenou vazbou. Do této trojice patří i již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Spojitost s Redlem zatím našlo hnutí u daru 300 000 korun z roku 2020, uvedlo dnes v tiskové zprávě.

Soud v pátek v souvislosti s kauzou korupce v pražském dopravním podniku poslal do vazby Hlubučka a další dva obviněné. Patrně jde o podnikatele Zakaríu Nemraha a Redla, který byl podle policejních dokumentů hlavou celé skupiny. Policie tvrdí, že organizovaná skupina desítky obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

Starostové dnes uvedli, že v souvislosti s kauzou opětovně prověřují všechny obdržené dary. Využívají při tom systém Cribis a internetový projekt Hlídačstátu.cz. „Tato kombinovaná prověrka dnes zjistila dar ve výši 300 000 korun z roku 2020 od soukromé osoby, která spoluvlastní firmu s jinou soukromou osobou, která má trvalé bydliště na stejné adrese jako Michal Redl,“ uvedli Starostové. Dary spojené s Redlem hnutí vrátí.

Deník N dnes uvedl, že Starostům od roku 2016 dorazily více než tři miliony korun od lidí a firem spojených s rodinou Redlových. Vedle zesnulého otce stíhaného podnikatele šlo i o lidi působící v orgánech společností spojených s Redlovými, napsal server. Částka 300 000 korun pak předloni dorazila od podnikatele Pavla Manďáka, který následně založil firmu s Redlovou partnerkou a Nemrahem, napsal Deník N.

Starostové prověřovali všechny dary i začátkem letošního roku. Reagovali tak na zprávy médií, že hnutí dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru a další od společnosti s trestně stíhaným spolumajitelem. Předseda hnutí Vít Rakušan tehdy uvedl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, ale zákonnost z hlediska veřejnosti nestačí. Hnutí proto oznámilo, že vrátí zhruba 3,42 milionu korun od právnických osob a nadále bude přijímat dary jen od fyzických osob.

Rakušan tento týden oznámil, že i kvůli kauze navrhne na podzim uspořádat předčasný sněm Starostů, který by měl obměnit vedení oslabené o zesnulého Věslava Michalika a europoslance Stanislava Polčáka, který v březnu rezignoval. Styky s Redlem plánuje Rakušan probrat s místopředsedou STAN a ministrem školství Petrem Gazdíkem, řekl dnes serveru Seznam Zprávy.

Gazdík nepatří mezi podezřelé, policisté ale zjistili, že se stýkal s Redlem. „Petr Gazdík ve spisu nefiguruje v žádné pozici podezřelého, kterému by se podsouvalo, že s panem Redlem cokoliv domlouval. (...) Nicméně celá situace vyvolává minimálně špatný dojem. Myslím, že každý soudný politik, který je v nějaké politické funkci, má vyvozovat zodpovědnost i z toho, co vyvolává nějaký dojem,“ řekl Seznam Zprávám Rakušan.

Gazdík ve čtvrtek ČTK napsal, že Redl nijak nezasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN. Všechny jemu známé informace sdělil poslancům klubu STAN. „Zeptal jsme se našich poslanců na názor. Stojí za mnou,“ uvedl. Na mimořádném sněmu hnutí na podzim chce obhajovat stranickou funkci. „Necítím žádnou vinu, nic špatného jsem neudělal,“ uvedl.

V souvislosti s Redlem se bude Rakušan zabývat i Českou poštou kvůli schůzce obviněného podnikatele s šéfem pošty Romanem Knapem v době, kdy byl ministrem vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „O očistu pošty a její odstřižení od podivných struktur, které na ni z mého pocitu působí, se snažím velmi důkladně,“ řekl Seznam Zprávám. Řešit bude Rakušan i pozici ředitele Knapa.

Koaliční strany budou chtít od STAN vysvětlení kvůli kauze kolem Hlubučka

Vládní strany budou chtít od Starostů a nezávislých další vysvětlení ohledně kauzy korupce v pražském dopravním podniku. Vicepremiér Ivan Bartoš, jehož Piráti se STAN kandidovali v koalici v posledních sněmovních volbách, to uvedl na facebooku. Podobně reagovali na dotaz ČTK i mluvčí kabinetu Václav Smolka či šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti budou chtít i vyjasnění situace kolem ministra školství a místopředsedy STAN Petra Gazdíka. Bartoš označil za nepřijatelné, co nyní vyplouvá kolem Hlubučka a Redla za informace. „Požádali jsme STAN o jednání, aby nám příští týden vysvětlili všechno ohledně těchto kauz, vyjasnili situaci i kolem Petra Gazdíka,“ uvedl. Starostové by podle něj měli popsat své další kroky, po kterých bude vyloučené jakékoliv další působení lidí napojených na rozkrytou mafiánskou strukturu v hnutí.

Piráti při vzniku koalice se STAN zjišťovali vazby Starostů na Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, doplnil Bartoš. „Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo,“ uvedl. Za dobrý krok považuje i to, že Piráti odmítli umístění bývalého místopředsedy STAN Stanislava Polčáka na společnou kandidátku.

Pokud se potvrdí, že „špinavé peníze“ z kauzy šly nějakým způsobem na podporu hnutí STAN, musí se do poslední koruny vrátit, uvedl Bartoš. „A všichni lidé, kteří se na tom podíleli, vyvodit odpovědnost,“ konstatoval.

Smolka ČTK napsal, že Fiala situaci s Rakušanem řeší. „Bude samozřejmě i tématem jednání K5,“ odkázal na jednání předsedů pěti koaličních stran, které se obvykle koná v úterý večer. Adamová také chce, aby Starostové kauzu vysvětlili. „Například na K5. Odvolání Hlubučka ze všech postů byla jediná možná reakce. Ostatně takové vyvození zodpovědnosti by měli učinit všichni, kdo v kauze figurují, pokud zastávají veřejné funkce,“ uvedla.

Pospíšil kvůli kauze dopravního podniku podává žalobu na Čižinského

Europoslanec a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil podá žalobu na starostu Prahy 7 a lídra uskupení Praha Sobě Jana Čižinského kvůli jeho výrokům ohledně údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Pospíšil to dnes uvedl na twitteru v reakci na vyjádření Čižinského na sociálních sítích, podle něhož se jeden z podezřelých Matej Augustín stal ekonomickým ředitelem dopravního podniku i díky TOP 09, což mělo vést k sesazení Pospíšila z funkce šéfa zastupitelského klubu na pražském magistrátu.

Policisté ve středu oznámili, že v případu obvinili 11 lidí, mezi nimi podle médií i Augustína. Dozorčí rada DPP jej už odvolala z představenstva této městské společnosti.

„Teď je jasné, proč obviněný Augustín byl v představenstvu DPP na místě patřícím TOP 09. Taky už chápu, proč se členové klubu TOP 09 zbavili svého předsedy Jiřího Pospíšila - nechtěli mít s tímhle, s těmito lidmi, s panem Jiřím Fremrem nic společného,“ uvedl Čižinský. Fremr je podle serveru Novinky Pospíšilovým poradcem v oblastech podpory podnikání, dopravy a energetiky a jako epizodní postava je rovněž zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP.

Deníku N Pospíšil řekl, že s kauzou nemá nic společného. „Nemám s kauzou Hlubuček nic společného, pana Augustína přivedl a prosazoval pan Petr Hlubuček a zvolil ho do vedení dopravního podniku (náměstek primátora za Praha Sobě) Adam Scheinherr,“ uvedl. Na twitteru Pospíšil napsal, že i politická lež má své meze, a proto se rozhodl obrátit na civilní soud, aby byla věc jednoznačně objasněna. Bude žádat omluvu.

„Ať žalobu klidně podá. Každý ví, že pan Fremr je pravou rukou pana Pospíšila. A nahrávky s panem Fremrem teď vlastně vysvětlují, proč byl pan Augustín v představenstvu navržen za TOP 09,“ sdělil Čižinský Novinkám.