Rakušan: Na post ministra vnitra nerezignuji, svou funkci nedělám špatně

Ministr vnitra a předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan nevidí důvod pro odchod z politiky, nerezignuje ani na pozici ve vládě. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

V kabinetu k 30. červnu skončí ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. „Neuvažuji o rezignaci ani o odchodu z politiky. Nejsem žádným způsobem s kauzou spojen,“ uvedl dnes Rakušan. Redla podle svých slov nikdy v životě neviděl, nemá na něj mobilní číslo. „Je potřeba vzkázat i naší politické konkurenci, že já se za nic na ministerstvu vnitra nestydím, nic jsem neovlivňoval, ovlivňovat nebudu a tu funkci, si myslím, nedělám špatně i v porovnání s mými předchůdci,“ prohlásil Rakušan.

S Gazdíkem hovořil v pátek poté, co ministr školství navštívil premiéra Petra Fialu (ODS). Rakušan mu řekl, že schůzky s Redlem jsou nevysvětlitelné a že vrhají špatné světlo na vládu i STAN, přestože není Gazdík obviněný, podezřelý ani zapojený do kauzy.

Gazdík podle něj rezignaci nabídl sám, přes víkend si rozhodnutí s Rakušanem potvrdili. Skončí i jako místopředseda hnutí, podle Rakušana vyvodil rázně politickou odpovědnost. Naopak členem poslaneckého klubu STAN zůstane.

Rakušan nevidí důvod pro změnu koaliční smlouvy, podle něj nejsou otevřeny úvahy o výměnách resortů. Příští týden chce hnutí sestavit možné kandidáty na ministra, představen by mohl být zkraje týdne dalšího. Zmínil, že resort by zvládli například členové senátorského klubu STAN Jiří Drahoš či Miroslav Plevný. Šéf STAN doufá, že do 14 dnů by nový ministr mohl být jmenován prezidentem Milošem Zemanem.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina desítky obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

V případu Gazdík nepatří mezi podezřelé, podle médií se ale sešel s Redlem v zabezpečené kanceláři, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali přes zašifrovaný telefon. Gazdík kontakty nepopřel, vyloučil ale, že by Redl nějak zasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil Rakušana za „skutečnou hlavu hydry“, která podle něj „organizovaný zločin STAN kryje z pozice ministra vnitra“. Rakušan v pořadu Otázky Václava Moravce následně řekl, že podobné výroky očekával. Babišovi se podle něj evidentně nelíbí, že policie má zcela volné ruce, není pod tlakem a může bez vlivu ministra vnitra rozhodovat o své organizaci. „Pokud bych měl vliv na policii a uplatňoval ho, nedošlo by k takové realizaci,“ uvedl. Ocenil, že policejní prezident Martin Vondrášek nikomu neposkytuje nadstandardní informace.

Rakušan chce odvolat šéfa České pošty Knapa, s Polčákem bude řešit situaci pražské hnutí STAN

Rakušan plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa. Sejde se s ním příští týden, aby s ním projednal termín a způsob jeho odchodu, a na funkci chce vypsat výběrové řízení. Rakušan podle svých slov uvažoval o odvolání Knapa již dříve s tím, že by odešel na podzim. Jeho rozhodování urychlila informace o setkání Knapa s obviněným podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem. Knapa prý chtěl původně odvolat až poté, co pošta získá novou poštovní licenci nebo dokončí některé strategické kroky.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka si Redla na domluvenou obchodní schůzku s Knapem přivedl obchodní partner bez předchozího ohlášení. Knap přitom Redla nikdy před tím neviděl a ani jej neznal. „Na schůzce s ním nic nedomluvil, byl schůzce pouze přítomen na straně dlouholetého obchodního partnera České pošty. O historii pana Redla byl informován až po této schůzce, poté s ním již žádný kontakt neměl. Odvolání pana generálního ředitele je tedy čistě politickou záležitostí, z hlediska fungování České pošty nedává logiku. Pan ministr může být spokojen s tím, že na Českou poštu se nikdo ze skupiny pana Redla nedostal. A to díky generálnímu řediteli,“ reagoval dnes pro ČTK Vitík.

S europoslancem Stanislavem Polčákem (STAN), který byl podobně jako Gazdík v kontaktu s Redlem, bude budoucnost řešit příští týden pražská organizace STAN. Rakušan by u Polčáka uvítal podobné vyvození politické odpovědnosti jako u Gazdíka.

„Nesmíme několika lidem, kteří přímo kradli, nebo byli naivní a nedocenili své kontakty, dovolit zkazit budoucnost a pověst hnutí,“ uvedl Rakušan. STAN podle něj nyní „běží o svou budoucnost“. Sdělil dále, že mimořádný sněm STAN se neuskuteční na podzim, ale už v polovině prázdnin.

Europoslanec Polčák rezignoval v březnu na funkci místopředsedy Starostů kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích.