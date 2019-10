OBRAZEM: Davy lidí se loučí s Karlem Gottem

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Desetitisíce lidí se přicházejí do pražského paláce Žofín naposledy rozloučit se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem.

S Karlem Gottem se může veřejnost rozloučit ve velkém sále paláce Žofín na Slovanském ostrově do pátečních deseti hodin večer. První sympatizanti slavného interpreta přicházeli před Žofín už ve čtvrtek s cílem strávit zde noc.

V pátek ráno se vytvořila fronta lidí přes most Legií až na Janáčkovo nábřeží na protějším břehu Vltavy. Auta ani tramvaje nebudou moci v pátek jezdit po Masarykově nábřeží mezi křižovatkami s Národní třídou a Resslovou ulicí a Jiráskovým mostem. Podle odhadu se za celý den stihne s Gottem rozloučit na 50 tisíc lidí. Nové pietní místo nabízí i Kinského zahrada, kde bude otevřeno do nedělní půlnoci. Do paláce Žofín se akreditovalo kolem 350 novinářů z Česka i zahraničí.

Rakev s pozůstatky, k níž postupně přicházejí lidé a pokládají květiny, stojí v hlavním sále na pódiu. Na něm je srdce z růží, květinový houslový klíč a česká vlajka, nad rakví je velká černobílá Gottova fotografie, u rakve hoří bílé svíce, po stranách pódia stojí vojáci, v sále znějí Gottovy písně.

Pohřeb se uskuteční v sobotu, doprovodí ho i zádušní mše v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava pro pozvané hosty. Veřejnost ji bude moci sledovat na obrazovce na třetím nádvoří Pražského hradu, kam bude během dne omezen vstup jiným návštěvníkům.

Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek.

Karel Gott zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku osmdesáti let. Jeho pražské bydliště od té doby obklopuje množství svíček, které tam nosí jeho fanoušci.